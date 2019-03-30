Son Dakika Haberleri: Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" Gösterileri (6) - Heniye ve Sinvar

Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" Gösterileri (6) - Heniye ve Sinvar

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterileri için Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hamas Hareketi Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ın gösteri alanına gelişi ve göstericiler ile selamlaşmaları Göstericilerin...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

"Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterileri için Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hamas Hareketi Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ın gösteri alanına gelişi ve göstericiler ile selamlaşmaları
Göstericilerin taşıdıkları dövizler ve bayraklar
Sınırda bekleyen ambulanslar İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 3 Filistinli şehit oldu, 316 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzey sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Nidal Sakr Amara ile Tamir Haşim Ebu'l Hayr ve 20 yaşındaki Muhammed Cihad Saad'ın şehit olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 316 kişinin yaralandığı, bu kişilerden 64'ünün gerçek, 16'sının plastik mermiyle vurulduğu,13'ünün mermi parçası, 223'ünün de gaz bombası ve başka sebeplerle yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 14'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Gazze sınırında 5 noktada bir araya gelen on binlerce Filistinli, İsrail'in topraklarından çekilmesi ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kalkmasını talep eden sloganlar attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:48 Kaynak: AA

Hamas, Gazze, Dönüş, Güncel
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