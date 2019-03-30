Son Dakika Haberleri: Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" Gösterilerinde 10 Kişi Yaralandı

Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" Gösterilerinde 10 Kişi Yaralandı

43 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin doğu sınırında toplanan göstericiler Göstericilerin taşıdıkları bayraklar Müdahalede yaralanan göstericilerin taşınması Filistinli gençlerin taş atması İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze'nin doğu sınırında toplanan göstericiler
Göstericilerin taşıdıkları bayraklar
Müdahalede yaralanan göstericilerin taşınması
Filistinli gençlerin taş atması
İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli şehit oldu, 10 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzey sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Nidal Sakr Amara ve 20 yaşındaki Muhammed Cihad Saad'ın şehit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, gösteriye müdahalede 10 kişinin gerçek mermiyle, 23 kişinin ise plastik mermi, mermi parçaları ve göz yaşartıcı gaz bombalarının doğrudan isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Gazze sınırında 5 noktada bir araya gelen 10 binlerce Filistinli, İsrail'in topraklarından çekilmesi Gazze'ye uygulanan ablukanın kalkmasını talep eden sloganlar attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:19 Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dönüş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı Bağımsız Adayın, Vincin Üzerine Çıkıp Oy İsterken Söylediği Sözler Vatandaşları Güldürdü CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir Aralarında Husumet Bulunan Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 5 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 20:02:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" Gösterilerinde 10 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]