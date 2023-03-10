Milyonluk villalar depremde kağıt gibi dağıldı - Son Dakika
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Milyonluk villalar depremde kağıt gibi dağıldı

10.03.2023 10:29
Milyonluk villalar depremde kağıt gibi dağıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki milyonluk villalar kağıt gibi dağıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki milyonluk villalar kağıt gibi dağıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık depremler Malatya'da ciddi hasara yol açtı. Depremin vurduğu Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kentin en prestijli bölgesi olarak adlandırılan Şahin Tepesi'ndeki onlarca villa da kağıt gibi dağıldı.

Her biri 3 ila 5 milyon liradan dan satışa sunulan villaların bulunduğu bölgede zeminde de yaklaşık iki metrelik kayma oldu. Çok sayıda istinat duvarının çöktüğü, yollarda derin yarıkların oluştuğu bölgede deprem sonrası sessizlik hakim. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Kentin en prestijli bölgesiydi! Milyonluk villalar depremde kağıt gibi dağıldı Kentin en prestijli bölgesiydi! Milyonluk villalar depremde kağıt gibi dağıldı Çalıştığı tren garı depremin ardından hem evi hem iş yeri oldu Çalıştığı tren garı depremin ardından hem evi hem iş yeri oldu

Kahramanmaraş, Yeşilyurt, Elbistan, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milyonluk villalar depremde kağıt gibi dağıldı - Son Dakika


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