Milyonluk yatırımının 4'te biri tamamlandı

Adıyaman Belediyesi, Eğriçay'dan akan ve pis kokuya neden olan suyu arıtma tesisine götürmek için sürdürdüğü çalışmaları yılsonuna kadar tamamlamayı planlıyor.



Adıyaman Belediyesi tarafından, Organize Sanayi Bölgesinden akan ve Eğriçay bölgesinde kötü koku ve görüntüye neden olan suyun kanallar yoluyla arıtma tesisine götürülmesi için sürdürülen ve muhammen bedeli 5 milyon TL civarında olan 'Eğriçay Kanalizasyon Kollektör Hattı Yapım İşi' çalışmalarının dörtte biri tamamlandı.



Belediye yetkililerinden konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Bedeli 5 milyon TL civarında olan projemizin uzunluğu yaklaşık 5 bin 600 metre olacak. Bugün itibariyle çalışmaların yaklaşık yüzde 25'lik kısmını tamamlanmış bulunuyoruz. İnşallah çalışmanın tamamı yılsonuna kadar bitirilecek" ifadeleri kullanıldı.



Projenin tamamlanmasıyla birlikte şehrin batı kısmı olarak bilinen alanda daha önce yaşanan kötü koku ve görüntü de büyük oranda ortadan kalkmış olacak. - ADIYAMAN