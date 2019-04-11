Son Dakika Haberleri: Mimar Adayı Genç Muhtar Oldu

Mimar Adayı Genç Muhtar Oldu

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mimarlık ve Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi genç seçimlerde yarıştığı 5 adayı geride bırakarak muhtar oldu.

Mimar Adayı Genç Muhtar Oldu, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesinde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mimarlık ve Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi genç seçimlerde yarıştığı 5 adayı geride bırakarak muhtar oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde 416 seçmenin bulunduğu Çal'ın Denizler Mahallesi'nde 5 aday muhtarlık için yarıştı. Adaylardan 22 yaşındaki PAÜ Mimarlık ve Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Burak Öz, rakiplerinin arasında en çok oyu alarak muhtar oldu.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ı ziyaret eden genç muhtar, "Mahalleme en iyi şekilde hizmet vermek için elimden geleni yapacağım. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ve devlet kurumlarıyla uyumlu bir çalışma içinde olacağım" ifadelerini kaydetti.

Başkan Akcan ise genç mimar adayı ve muhtara tavsiyede bulunarak "2024 yerel seçimlerine şimdiden hazırlan. Belediye başkan adayı olarak seni görmek istiyoruz. Mimar ve genç olman hepimize gurur verdi" dedi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:16 Kaynak: İHA
Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Çal, Güncel
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