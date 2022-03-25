Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanığın yargılanmasına devam ediliyor - Son Dakika
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Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanığın yargılanmasına devam ediliyor

25.03.2022 11:24
Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanığın yargılanmasına devam ediliyor

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i, kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i, kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Başak Cengiz'in anne ve babası, yakınları ve nişanlısı ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı adına söz alan bazı avukatlar da davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşma, mahkeme başkanının Adli Tıp Kurumundan gelen raporları okumasıyla devam ediyor.

Olayın geçmişi

Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz (28), bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık ikinci kez hakim karşısında Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık ikinci kez hakim karşısında Samuray kılıçlı vahşette sanık ikinci kez hakim karşısında (1) Samuray kılıçlı vahşette sanık ikinci kez hakim karşısında (1)

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanığın yargılanmasına devam ediliyor - Son Dakika


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