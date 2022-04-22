Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı - Son Dakika

Ataşehir'de kaldırımda yürüdüğü esnada samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Biz gücümüzü birleştirdiğimiz zaman böyle zalimler kendi nefislerine yenik düşüp kadınlara zarar veremeyecek. Verilen kararla ne olursa olsun Başak geri gelmeyecek. İnan çok acı ama kadınlara umut oldu. Umut kararını verdi hakim. Haklının yanında durdu." dedi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince bugün görülen duruşmada, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla tehdit" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Kararın açıklanmasının ardından Cengiz ailesi ve avukatları ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları Anadolu Adalet Sarayı'nın açık otoparkında açıklama yaptı.

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, mahkemenin kararını olumlu bularak, şöyle konuştu:

"Ben inanıyorum ki, asılma, idam kararı olsaydı ülkemizde onu bile vereceklerdi. Ellerindeki en ağır ceza neyse onu verdiler. O yüzden hakimime, savcıma, avukatlarımın her birine, ayrıca burada toplanan gazetecilerden tutun da yanımda olan her partiden insana binlerce teşekkür ediyorum. Zalimler kadınların yakasından düşün artık. Zalimlere fırsat vermeyeceğiz. Biz gücümüzü birleştirdiğimiz zaman böyle zalimler kendi nefislerine yenik düşüp kadınlara zarar veremeyecek. Biz bu karardayız. Verilen kararla ne olursa olsun Başak geri gelmeyecek. Ama, şu mübarek ramazan gününde orucumu Başak'ın bayramı ile açacağım. Hakimin ağzından çıkana odaklandım. İnan çok acı ama kadınlara umut oldu. Umut kararını verdi hakim. Haklının yanında durdu."

Adaletin tecelli ettiğini söyleyen baba Avni Cengiz, "En ağır cezayı aldı. Biz de bundan memnunuz. İnşallah bundan sonra böyle kadın cinayetleri yaşanmaz. İnsanlar da üzülmez." ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Mustafa Tırtır ise mahkemenin son derece adil bir yargılama yürüttüğünü belirterek, "Ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Açıkçası yargılamanın kısa süre içerisinde sonuçlanması ve böylesine adil bir karar vermesi, üstelik suçun işleniş şekline göre, TCK'nın 62. maddesini yani takdiri indirim uygulamaması bizce son derece yerindeydi." diye konuştu.

"Devletimiz, her zaman kadınlarımızın yanında olacak"

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Rabia İlhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının talimatlarıyla duruşmayı bugüne kadar takip ettiklerini belirterek, adaletin yerini bulduğunu, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı verildiğini hatırlattı.

İlhan, "Başak geri gelmeyecek. Ama bundan sonra toplumun huzuru için emsal bir karar teşkil edecek. Devletimiz, her zaman kadınlarımızın yanında olacak." dedi.

KADEM'in basın açıklamasını okuyan Hukuk Kurulu Başkanı Avukat Işıl İlgin, Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen rapora değinerek, "Raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu, cezai ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği bulunmadığı belirtildi. Mahkeme heyeti de raporu göz önünde bulundurarak sanığı, takdiri indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti." diye konuştu.

Avukat İlgin, verilen kararın, Başak Cengiz'i geri getirmeyeceğini ancak adaletin tecellisi, özellikle maktulün ailesi ve kamuoyunun vicdanına bir nebze teskin edici olacağını belirterek, "Bizler, toplumun her kesiminde işlenen bu ve benzeri cinayetlere karşı güçlü bir sesin yükselmesi gerektiğine inanıyoruz ve her kadının güven içinde yaşayacağı bir dünya için mücadele ediyoruz." dedi.

Böylesi vahim olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan İlgin, kadına yönelik şiddet faillerine hak ettikleri cezanın en hızlı, adil ve isabetli şekilde verilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.