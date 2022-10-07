İstinaf Mahkemesi Başak Cengiz'in katilinin cezasını onadı - Son Dakika
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İstinaf Mahkemesi Başak Cengiz'in katilinin cezasını onadı

07.10.2022 14:47

İstinaf Mahkemesi Başak Cengiz'in katilinin cezasını onadı İstinaf Mahkemesi, Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis...

İstinaf Mahkemesi Başak Cengiz'in katilinin cezasını onadı

İSTANBUL - İstinaf Mahkemesi, Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı dava 22 Nisan 2022 tarihinde karara bağlanmıştı. Mahkeme, sanık Boz'u "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanık ayrıca "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 5 yıl hapisle cezalandırıldı. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kaydederek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Bu kararla birlikte yerel mahkemenin sanık hakkında verdiği karar onanmış oldu.

Oy birliğiyle verilen kararda Yargıtay yolunun açık olduğu kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Başak Cengiz, Ataşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstinaf Mahkemesi Başak Cengiz'in katilinin cezasını onadı - Son Dakika

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