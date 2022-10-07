MİMAR BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİ CAN GÖKTUĞ BOZ'UN CEZASI İSTİNAF MAHKEMESİNDE ONANDI - Son Dakika
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MİMAR BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİ CAN GÖKTUĞ BOZ'UN CEZASI İSTİNAF MAHKEMESİNDE ONANDI

07.10.2022 22:14

Ataşehir'de geçtiğimiz kasım ayında mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı.

Ataşehir'de geçtiğimiz kasım ayında mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı.

Ataşehir'de geçtiğimiz yıl Kasım ayında mimar Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken, samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz 22 Nisan tarihinde yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrasında Can Göktuğ Boz ve Başak Cengiz'in avukatları istinaf mahkemesine giderek, karara itiraz etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede, mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde eksikliğin olmadığı belirtilerek, istinaf başvurularının esastan reddine oy birliğiyle karar verildi. Bu kararla birlikte Can Göktuğ Boz'a 3 ayrı suçtan verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı. Verilen kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MİMAR BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİ CAN GÖKTUĞ BOZ'UN CEZASI İSTİNAF MAHKEMESİNDE ONANDI - Son Dakika
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