Mimar Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin dava 25 Şubat'ta başlayacak

Takip edeceğimiz duruşma sonunda kamuoyuna açıklamada bulunacağız.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun KADEM Hukuk Kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştireceği basın açıklamasına, siz değerli basın mensuplarını bekliyoruz.

BAŞAK CENGİZ DAVASI

28 yaşındaki Mimar Başak Cengiz 9 Kasım 2021 günü İstanbul Ataşehir'deki bir sokakta yürürken, hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice öldürüldü. Olayın ardından yakalanan katil zanlısı Can Göktuğ "Erkekler direnebileceği için bir kadını kurban seçtiğini" ifade etti.Genç kadının, hiç tanımadığı bir şahıs tarafından 'salt kadın olduğu için' öldürülmesi, hepimizi dehşete düşürdü.

Bu korkunç olayın ardından KADEM yönetim kurulu heyeti, ailenin Ankara'daki evine taziye ziyaretinde bulundu ve davayı sonuna kadar takip etme sözü verdi.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan cinayet davasının iddianamesinde; sanığın tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, silahlı tehdit, bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından cezalandırılması talep edildi. KADEM olarak, failin en ağır şekilde cezalandırılması için davanın takipçisi olduk.

Böylesi vahim olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle kadına yönelik şiddet faillerine hak ettikleri cezanın en hızlı, adil ve isabetli şekilde verilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.