Mimar Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin dava 25 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Mimar Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin dava 25 Şubat'ta başlayacak

Mimar Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin dava 25 Şubat'ta başlayacak

25.02.2022 08:15

İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz davasının ilk duruşması, 25 Şubat 2022'de İstanbul Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Takip edeceğimiz duruşma sonunda kamuoyuna açıklamada bulunacağız.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun KADEM Hukuk Kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştireceği basın açıklamasına, siz değerli basın mensuplarını bekliyoruz.

BAŞAK CENGİZ DAVASI

28 yaşındaki Mimar Başak Cengiz 9 Kasım 2021 günü İstanbul Ataşehir'deki bir sokakta yürürken, hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice öldürüldü. Olayın ardından yakalanan katil zanlısı Can Göktuğ "Erkekler direnebileceği için bir kadını kurban seçtiğini" ifade etti.Genç kadının, hiç tanımadığı bir şahıs tarafından 'salt kadın olduğu için' öldürülmesi, hepimizi dehşete düşürdü.

Bu korkunç olayın ardından KADEM yönetim kurulu heyeti, ailenin Ankara'daki evine taziye ziyaretinde bulundu ve davayı sonuna kadar takip etme sözü verdi.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan cinayet davasının iddianamesinde; sanığın tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, silahlı tehdit, bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından cezalandırılması talep edildi. KADEM olarak, failin en ağır şekilde cezalandırılması için davanın takipçisi olduk.

Böylesi vahim olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle kadına yönelik şiddet faillerine hak ettikleri cezanın en hızlı, adil ve isabetli şekilde verilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Başak Cengiz, İstanbul, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mimar Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin dava 25 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
09:25 1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı, peki bundan sonra ne olacak? İşte Rusya Lideri Putin ve Wagner'i bekleyen süreç
09:21 1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı, peki bundan sonra ne olacak? İşte Putin ve Wagner'i bekleyen süreç
09:13 DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı istifa etti
09:09 Rozetini Babacan takmıştı! Sedat Kızılcıklı, DEVA Partisi'nden istifa etti
09:09 Kardeşlerim Dizisi Oyuncusu Cihan Şimşek Evlendi, Ünlü İsimler Düğüne Akın Etti
09:04 Kardeşlerim dizisi oyuncusu Cihan Şimşek evlendi, ünlü isimler düğüne akın etti
08:57 Mehmet Şimşek'in hocasından 8 gündür haber yok! Ünlü ekonomist Korhan Berzeg tatil için geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde kayboldu
08:53 Mehmet Şimşek'in hocasından 8 gündür haber yok! Ünlü ekonomist Korhan Berzeg, tatil için geldiği Balıkesir'de kayboldu
08:45 Wagner'in Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili 1 Temmuz iddiası! Anlaşmaya günler kala isyan çıkarmış
08:41 Wagner'in Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili 1 Temmuz iddiası! Anlaşmaya günler kala isyan çıkarmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2023 09:40:59. #1.13#
SON DAKİKA: Mimar Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin dava 25 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement