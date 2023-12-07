 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mimar Can Derman "Mimari Sırf İnşaat Yapmakla Gelişmez, Yaratıcı Tasarımlar ile Geleceği Şekillendirmek Gerekir" - Son Dakika
Üye Girişi

Mimar Can Derman "Mimari Sırf İnşaat Yapmakla Gelişmez, Yaratıcı Tasarımlar ile Geleceği Şekillendirmek Gerekir"

Mimarlık, sadece binalar inşa etmek değil, aynı zamanda estetik, ergonomi ve öncü tasarımlarla geleceği şekillendirmek anlamına geliyor. Türkiye'nin önde gelen mimarlarından biri olan Türk Mimar Can Derman, inşaatın ötesine geçerek mimaride çığır açmanın ve eşsiz tasarımların, ergonomik kullanımların ve öncü projelerin önemini vurguluyor.

Mimar Can Derman "Mimari Sırf İnşaat Yapmakla Gelişmez, Yaratıcı Tasarımlar ile Geleceği Şekillendirmek Gerekir"
07.12.2023 - 17:06,  Güncelleme: 17:11
Abone Ol

Mimar Can Derman, "Bir binayı sadece inşa etmek, mimari bir gelişme sağlamak anlamına gelmez. Mimarlık, işlevselliği estetikle birleştirmek, kullanıcı ihtiyaçlarını öngörmek ve özgün tasarımlarla öne çıkmak demektir. Bu noktada, sadece binaları yükseltmek değil, aynı zamanda insanların yaşam kalitesini artırmak ve mimari anlamda bir miras bırakmak önemlidir" diyor.

Mimar Can Derman'ın projeleri, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda işlevselliği ve kullanıcı dostu tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, mimarlık dünyasında sadece inşaat projelerine değil, aynı zamanda yaşanabilir ve estetik mekanlara olan talebi artırarak, sektöre yepyeni bir vizyon kazandırıyor.

Eşsiz tasarımların yanı sıra, Mimar Can Derman'ın ergonomik kullanımlara verdiği önem de dikkat çekici. Projelerinde, kullanıcıların rahatlığı ve ihtiyaçları gözetilerek, sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda işlevsel açıdan da benzersiz mekanlar yaratmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, mimarlık alanında sadece fiziksel yapıları değil, aynı zamanda insanların günlük hayatını kolaylaştıran çözümleri öne çıkarıyor.

Mimar Can Derman, mimarlıkta öncü olmanın sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceği de şekillendirmek anlamına geldiğini savunuyor. "İnşaat projeleriyle sınırlı kalmadan, özgün tasarımlarla insanların yaşamını iyileştirecek çözümler üretmek ve mimari bir miras bırakmak, biz mimarların sorumluluğudur" diyen Derman, bu vizyonuyla Türkiye'nin mimari sahnesine yeni bir perspektif kazandırıyor.

Türk Mimar Can Derman'ın mimarlıkta çığır açan perspektifi, sadece binaların dış görünümüne odaklanmayan, aynı zamanda içerideki yaşam kalitesini ön planda tutan bir anlayışı temsil ediyor. Bu yaklaşım, inşaat projelerinin ötesine geçen bir bakış açısı sunarak, mimari dünyada yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Ezgi Kaya
Sondakika.com - Toplum
YORUMLAR

Mimar, Teknoloji, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Toplum Mimar Can Derman 'Mimari Sırf İnşaat Yapmakla Gelişmez, Yaratıcı Tasarımlar ile Geleceği Şekillendirmek Gerekir' - Son Dakika


16:54
İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38
İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32
Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25
İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04
Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03
İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı
16:03
Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu

Son Dakika
16:54 İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38 İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32 Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25 İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04 Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03 İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı
16:03 Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu
15:40 Çocuğunu karanlıkta okula gönderen anne, kış saati uygulamasına tepki gösterdi: Yazıktır, günahtır
15:24 Diyarbakır'daki bulvara ''Şeyh Sait'' isminin verilmesi ortalığı karıştırdı! İYİ Partili isimden Bakan Yerlikaya'ya çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 17:32:13. #1.12#
SON DAKİKA: Mimar Can Derman "Mimari Sırf İnşaat Yapmakla Gelişmez, Yaratıcı Tasarımlar ile Geleceği Şekillendirmek Gerekir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement