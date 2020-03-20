Mimar Cengiz Bektaş hayatını kaybetti - Son Dakika

Mimar Cengiz Bektaş hayatını kaybetti
7 saat önce
Türk yüksek mimar, mühendis, ozan Cengiz Bektaş İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türk yüksek mimar, mühendis, ozan Cengiz Bektaş İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Son olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Bölge Müzesi'ni çizerek proje danışmanlığı yapan Bektaş'ın şeker hastalığına bağlı kalp yetmezliği ve yaşlılıktan kaynaklı çoklu organ yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:11 Kaynak: İHA
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