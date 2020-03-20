Mimar Cengiz Bektaş hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mimar Cengiz Bektaş hayatını kaybetti - Son Dakika

Mimar Cengiz Bektaş hayatını kaybetti

7 saat önce

Türk yüksek mimar, mühendis, ozan Cengiz Bektaş İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mimar Cengiz Bektaş hayatını kaybetti, System.String[]

Türk yüksek mimar, mühendis, ozan Cengiz Bektaş İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Son olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Bölge Müzesi'ni çizerek proje danışmanlığı yapan Bektaş'ın şeker hastalığına bağlı kalp yetmezliği ve yaşlılıktan kaynaklı çoklu organ yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Cengiz Bektaş, İstanbul, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:11 Kaynak: İHA

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