Son Dakika Haberleri: Mimar Çifte Ölüm Tehdidiyle Yağma İddiasına 4 Gözaltı

Mimar Çifte Ölüm Tehdidiyle Yağma İddiasına 4 Gözaltı

49 dakika önce

SAMSUN'da mimar çifti ölümle tehdit ederek 15 bin TL'lerini aldıkları öne sürülen 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Mimar Çifte Ölüm Tehdidiyle Yağma İddiasına 4 Gözaltı, System.String[]
SAMSUN'da mimar çifti ölümle tehdit ederek 15 bin TL'lerini aldıkları öne sürülen 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 2 ay önce meydana geldi. İddiaya göre, mimarlık firması işleten S.E. ve eşi P.E., polise giderek, kendilerini ölümle tehdit eden kişiler tarafından 15 bin TL'lerinin alındığını anlatıp, şikayetçi oldu. Çiftin şikayeti üzerine polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Mimar çifti tehdit ederek, 'Piyasaya borcumuz var, bize para verin. Bizi herkes tanır, sizi öldürürüz' dedikleri öne sürülen 2'si kadın, 4 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekiplerince şüpheliler Aleyna K., Yasemin K., Alperen A.K. ve Sezer Ç. dün yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından 'yağma, şantaj ve tehdit' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:05 Kaynak: DHA

Polis, Samsun, 3. Sayfa
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