MİMAR KEMAL İLKOKULU'NA YENİ KÜTÜPHANE - Son Dakika
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MİMAR KEMAL İLKOKULU'NA YENİ KÜTÜPHANE

23.03.2022 14:39

SABRİ Ülker Vakfı Yayınları, ilk kütüphanesini Adana'daki Mimar Kemal İlkokulu'nda açtı.

SABRİ Ülker Vakfı Yayınları, ilk kütüphanesini Adana'daki Mimar Kemal İlkokulu'nda açtı.

Birinci yılında 10 milyon kişiye ulaşan Sabri Ülker Vakfı Yayınları, daha fazla çocuğun kitapla buluşması için kütüphane projesine hayat verdi. Sabri Ülker Vakfı bünyesinde 'Herkes okusun diye' sloganıyla yola çıkan Sabri Ülker Vakfı Yayınları'nın ilk kütüphanesi, Mimar Kemal İlkokulu'nda törenle açıldı. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz ve Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş katıldı.

Açılışta konuşan Talat İçöz, her zaman daha fazla çocuğa ve ailelerine sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak için ilerledikleri hedefte yeni projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. İçöz, 'Açılışını gerçekleştirdiğimiz kütüphanemizin, toplumsal gelişmenin teminatı olan çocuklarımıza katkı sağlamasını ve onların yollarını aydınlatmasını temenni ediyorum' dedi.

Begüm Mutuş da yıllar önce mezun olduğu Mimar Kemal İlkokulu'nda bu kütüphaneyi açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Mutuş 'Kitap okuma işi gerçekten çok değerli. Eğer iyi bir nesil yetiştirmek istiyorsak, onları, araştıran, okuyan nesiller olarak yetiştirmemiz lazım. Benim de 3 çocuğum var. Değerli velilerim sizler rol modelsiniz. Elinizde kitap görsünler. Siz okursanız onlar da okur. Bu alışkanlığı biz çocuklarımıza edindirmek için yola çıktık. Çok keyifli kitaplarımız var' diye konuştu.

MİMAR KEMAL İLKOKULU'NA YENİ KÜTÜPHANE
MİMAR KEMAL İLKOKULU'NA YENİ KÜTÜPHANE
MİMAR KEMAL İLKOKULU'NA YENİ KÜTÜPHANE

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Adana Mimar Kemal Ortaokulu'na kütüphane açıldı Adana Mimar Kemal Ortaokulu'na kütüphane açıldı

milli eğitim bakanlığı, Yaşar Koçak, Kitap, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİMAR KEMAL İLKOKULU'NA YENİ KÜTÜPHANE - Son Dakika


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