Mimar Mühendis Grubu Derneği Bursa Şubesi'nde mevcut başkan Kasım Şükrü Karabulut güven tazeledi - Son Dakika

Mimar Mühendis Grubu Derneği Bursa Şubesi'nin genel kurulunda, mevcut Başkan Kasım Şükrü Karabulut, güven tazeledi.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nin vakıf merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen genel kurulunun divan başkanlığını Cihat Keskil yaptı.

Faaliyet ve denetleme raporlarıyla tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanmasının ardından, seçime geçildi.

Açık oylama şeklinde yapılan ve tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Kasım Şükrü Karabulut oy birliğiyle yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.

Seçimin ardından bir teşekkür konuşması yapan Karabulut, "Bugünler inşallah geçecek. Normalde bizim genel kurullarımız daha farklı konseptlerde yapılıyor ama bu sefer salgının getirdiği bir kısıtlama var. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Doğru neyse, hak adalet neyse onu yapmaya ve gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Genel kurula, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Genel Müdürü Kürşat Çapar, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan'ın yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların yetkilileriyle siyasi partilerin temsilcileri ve üyeler katıldı.

Karabulut başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Mustafa Arslan, Ahmet Ercan Kızılcık, Haydar Soysal, Muhammet Emin Ünal, Şeyma Burçin Kaplan, Mahmud Sami Döven, denetim kurulunda ise Ziya Aydemir, Şakir Emin ve İbrahim Serhat Ayaz yer aldı.