Mimar Sami Savatlı'nın tasarladığı Root Hotel konuklarını bekliyor - Son Dakika
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Mimar Sami Savatlı'nın tasarladığı Root Hotel konuklarını bekliyor

15.03.2022 11:12
Mimar Sami Savatlı'nın tasarladığı Root Hotel konuklarını bekliyor

İstanbul'un tarihi semti Karaköy'de bulunan Root Hotel, mimar Sami Savatlı tarafından tasarlandı.

İstanbul'un tarihi semti Karaköy'de bulunan Root Hotel, mimar Sami Savatlı tarafından tasarlandı.

Otele girişten itibaren detayların dikkat çektiği tasarıma ilişkin bilgi veren Savatlı, sanat, tasarım, doku, renk ve konforu en özel şekilde birleştirerek konuklara sunduğunu söyledi. Yeni otelde, canlı çiçekler, şömine, rengarenk çalışma alanı, terrazzo zeminler, ceviz duvar panelleri, geometrik duvar kağıtları dikkat çekiyor.

Ödüllü tasarımcı Sami Savatlı, imzasını taşıyan yeni Root Hotel'in tasarımını anlattı. Otelde sofistike ve özenli detayların öne çıktığına vurgu yapan Savatlı, mobilyaları özenle seçtiğini kullandığı malzemelerin kalitelerinin dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

"BÜYÜLEYİCİ BİR İSTANBUL MANZARASI VAR"

Otelin konuklarına ihtişam ve şıklığın yanı sıra ev rahatlığı sunacağını aktaran Savatlı, " Haliç'in boğazla birleştiği yerde, bir zamanlar İstanbul'un en önemli limanlarından biri olan ve bugün şehrin en ayrıcalıklı rotalarından biri haline gelen Karaköy'de bulunan otel, büyüleyici bir İstanbul şehir ve boğaz manzarasına hakim. Konuklar için sıcak bir karşılama sağlayan lobisi, devasa cam pencereden ışığı içeri alan yüksek tavanı ile konukları otele giriş anında büyülüyor" dedi.

TAZE ÇİÇEKLER, KONFORLU ALANLAR

Yeni otelin şöminesi ve ahşap tavanıyla dikkat çekerken karşılıklı iki oda, lobideki taze çiçeklerin sağında ve solunda konforlu alanlar sunduğunu söyleyen ünlü mimar, tarihi Karaköy sokaklarına bakan ön cephesi yüksek tavanlara sahip iki farklı salon alanı, iddialı renk ve desen kullanımlarıyla öne çıktığını ifade etti.

Tasarıma ilişkin detayları anlatan Savatlı, "Masif ahşaplarla süslenmiş küçük bar alanı ve hemen arkasındaki rengarenk çalışma alanı misafirlere farklı kullanım senaryoları sunuyor. Salon alanlarındaki taze ve sanatsal ruh; renk, doku ve konforla göz kamaştırıcı etkiler yaratıyor. Terrazzo zeminler, ceviz duvar panelleri, geometrik duvar kağıtları, otele özel olarak hazırlanan mobilyalar, özenle seçtiğimiz sanat eserleri ve dekoratif objeler dekorasyonumuzdaki inceliği yansıtıyor. Adeta bir ev sıcaklığı sunan lobi alanı, otelin misafirperverliğini vurgulayan benzersiz bir sürükleyici deneyim yaratıyor" diye konuştu.


Mimar Sami Savatlı'nın tasarladığı Root Hotel konuklarını bekliyor
Mimar Sami Savatlı'nın tasarladığı Root Hotel konuklarını bekliyor
Mimar Sami Savatlı'nın tasarladığı Root Hotel konuklarını bekliyor
Mimar Sami Savatlı'nın tasarladığı Root Hotel konuklarını bekliyor
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mimar Sami Savatlı'nın tasarladığı Root Hotel konuklarını bekliyor - Son Dakika


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