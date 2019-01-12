Son Dakika Haberleri: Mimar Sinan Çankaya Evinden Anlamlı Ziyaret

Mimar Sinan Çankaya Evinden Anlamlı Ziyaret

1 saat önce

Çankaya Belediyesi Mimar Sinan Çankaya Evi kursiyerleri, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti.

Mimar Sinan Çankaya Evinden Anlamlı Ziyaret, System.String[]
Çankaya Belediyesi Mimar Sinan Çankaya Evi kursiyerleri, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti.

İlçenin hemen her semtinde bulunan Çankaya Evleri, sadece eğitim vermenin ötesinde dostluğun, paylaşmanın, sosyalleşmenin de adresi oldu. Lösev'e yapılan ziyaretler, Mehmetçiğe örülen berelerin ardından yeni adres Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Mimar Sinan Çankaya Evi'nin farklı branşlardaki kursiyerleri bir araya gelerek Çankaya Evine 100 metre mesafedeki komşularına kursta öğrendikleriyle yaptıkları hediyelerle birlikte ziyaret bulundu. Keyifli sohbetlerin edildiği ziyarette, huzurevinde kalan konuklar anılarıyla kimi zaman ağlattı kimi zaman güldürdü.

Çankaya Evi kursiyerlerinin birçoğu ilk kez bir huzur evi ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, Çankaya Evinde sadece örgü öğrenmediklerini, bu tür etkinliklerle bilmedikleri hayatlara da tanıklık ettiklerini kaydettiler - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

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