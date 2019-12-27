Mimar Sinan'da asfalt çalışması - Son Dakika

Körfez'de yoğun bir asfalt sezonu geçiren Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi genelinde başlattığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı asfalt ekipleri, yerleşim yerlerine bağlantılı yolları asfaltlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor.



Vatandaşların yoğun olarak kullandığı zaman içinde deforme olan ara sokak, cadde ve kaldırımlarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Hizmetin merkezine 'insanı' koyduklarını belirten Körfez Belediyesi, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde de asfalt serimi yanında yama ve bakım çalışmalarını da yapılıyor. - KOCAELİ