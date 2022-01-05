Mimar Sinan'da çelik sac montajına başlandı - Son Dakika
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Mimar Sinan'da çelik sac montajına başlandı

05.01.2022 17:05

Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarımı yapılan İzmit Mimar Sinan Üst Geçidinde asfaltlanacak zeminin çelik sac montajına başlandı

D-100 Karayolunun İzmit geçişi üzerinde bulunan, şehrin sembollerinden biri haline gelen Mimar Sinan Üst Geçidinin bir kısmında kaplama sökümü yapıldı ve zemine çelik sac montajına başlandı. Yayaların kullanımını engellememek için üst geçidin bir tarafında çalışmalar sürerken, diğer tarafında yaya kullanımı devam ediyor. Mimar Sinan Üst Geçidinin zeminini oluşturacak çelik sac üzerine asfalt serimi yapılacak. Üst geçitte ahşap kaplamanın söküm çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Ahşap kaplama sökümünün tamamlandığı kısımlarda çelik sac montajına başlandı.

YAYALARIN KULLANIMI DEVAM EDİYOR

Yaya geçişini engellememek için kaplamalar kısım kısım sökülüyor. Üstgeçidin bir kısmı yayaların kullanımı için açıkken diğer kısımda zemin çelik sac montajı yapılıyor. Ahşap kaplama sökümü sonrası zemini sağlamlaştırmak için çelik sac zemin üzerine asfalt serimi yapılacak. 2009 yılında yapılan Mimar Sinan Üst Geçidinde kumlama ve paslanmaz koruyucu boya işlemi ile yapısal bozukluklar da giderilmiş olacak.

PASLANMAZ VE KORUYUCU BOYA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımı kapsamında, D-100 Karayolu üzerindeki Mimar Sinan, Turgut Özal ve Adnan Menderes üst geçitleri başta olmak üzere tüm yaya üst geçitlerinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Üst geçitlerde paslanmaz ve koruyucu özellikte boya kullanılacak. Üst geçitlerin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 4 bin metrekare kumlama, 4 bin 750 metrekare boya temizliği, 8 bin 750 metrekare boya, cam değişimi kaynak, asfalt pist tamiri asfalt kaplama ve tartan pist tamiri çalışmaları yapılacak.

SIRADA ADNAN MENDERES VE TURGUT ÖZAL KÖPRÜLERİ VAR

Adnan Menderes ve Turgut Özal yaya üstgeçitlerinde de kademe kademe bakım ve onarım çalışmalarına Mimar Sinan Köprüsünde yapılan çalışmalar ilerledikçe başlanacak. Kocaeli genelinde üstgeçitlerde tespit edilen paslanma, çürüme gibi yapısal bozukluklar yapılacak kumlama, boyama gibi işlemlerle giderilecek.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Mimar Sinan'da çelik sac montajına başlandı - Son Dakika


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