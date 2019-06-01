Son Dakika Haberleri: Mimar Sinan'da 'gönül sofrası' kuruldu
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Mimar Sinan'da 'gönül sofrası' kuruldu

1 saat önce

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camii Derneği tarafından her yıl gerçekleştirilen iftar programı, bu yıl da büyük ilgi gördü.

Mimar Sinan'da 'gönül sofrası' kuruldu, System.String[]
Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camii Derneği tarafından her yıl gerçekleştirilen iftar programı, bu yıl da büyük ilgi gördü.

Dernek yönetimin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Körfez Belediye Başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, STK temsilcileri ve çok sayıda Mimar Sinan Mahallesi sakini katıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, iftar öncesinde masaları tek tek dolaştı, Mimar Sinan Mahallesi sakinleri ile sohbet etti. Okunan ezan ile birlikte oruçlar birlikte açılırken, duayı İlçe Müftüsü Sabri Bağcı yaptırdı. Başkan Şener Söğüt, yaptığı kısa konuşmada bu tür birlikteliklerin önemli olduğuna değinerek, "Burada her yıl olduğu gibi Mimar Sinanlılar gönül sofrasında bir araya geldi. Bu birliktelik her zaman devam etsin" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:18 Kaynak: İHA
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