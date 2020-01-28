Mimar Sinan heykelinin yer aldığı fotoğraf çekim noktası kuruldu - Son Dakika

Edirne'de, Mimar Sinan heykelinin yer aldığı fotoğraf çekim noktası oluşturuldu.

Kentin sembol eseri Selimiye Camisi'nin mimarı Sinan'ın anısının yaşatılması amacıyla Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla Edirne Çevre Koruma Vakfınca Mimar Koca Sinan heykeli yaptırıldı. Heykel, Sinan'ın Edirne'deki bir diğer eseri olan Saraçlar Caddesi'ndeki Semiz Ali Paşa Çarşısı'nın orta kapı girişine yerleştirildi.

Mimar Sinan figürünün oturduğu koltuğun sol tarafı, fotoğraf çektirmek isteyenler için boş bırakıldı. Koltuğun sağ tarafına da ünlü mimar hakkında Türkçe ve İngilizce bilgilendirici tabela asıldı.

Heykelin montaj işlemlerini ilgiyle izleyen çevredekiler, heykeli yakından inceleyerek fotoğraf çektirdi.

Heykeli inceleyenlerden Orhan Şen, "Edirne'miz için çok güzel. İşlek bir noktada olması dolayısıyla Edirneliler görüp fotoğraf çektirebilir." dedi.

Hüseyin Çiçek de ecdadı anlatan eserlerin ortaya çıkarılmasının muhteşem olduğunu ifade etti.