Mimar Sinan"ı Anma ve Mimarlar Günü 08-04-2021 - Son Dakika

Mimar Sinan"ı Anma ve Mimarlar Günü 08-04-2021
14.07.2021 07:07
Zekası ve tekniğiyle dünyaca tanınarak adını tarih sahnesine yazdıran, geride bıraktığı eserleri ile milletimiz ve kültürel tarihimiz için bir gurur kaynağı olan Mimar Sinan'ın ölüm yıldönümü olan 9 Nisan, her yıl ulusal çerçevede "Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü" olarak anılmaktadır.
Zekası ve tekniğiyle dünyaca tanınarak adını tarih sahnesine yazdıran, geride bıraktığı eserleri ile milletimiz ve kültürel tarihimiz için bir gurur kaynağı olan Mimar Sinan'ın ölüm yıldönümü olan 9 Nisan, her yıl ulusal çerçevede "Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü" olarak anılmaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle Mimar Sinan'ın aziz hatırasını rahmetle yad ediyor; fakültemiz Mimarlık Bölümü mensuplarının ve geleceğin mimarları öğrencilerimizin Mimarlar Günü'nü kutluyoruz.
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