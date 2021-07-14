Mimar Sinan"ı Anma ve Mimarlar Günü 08-04-2021 - Son Dakika

Zekası ve tekniğiyle dünyaca tanınarak adını tarih sahnesine yazdıran, geride bıraktığı eserleri ile milletimiz ve kültürel tarihimiz için bir gurur kaynağı olan Mimar Sinan'ın ölüm yıldönümü olan 9 Nisan, her yıl ulusal çerçevede "Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü" olarak anılmaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle Mimar Sinan'ın aziz hatırasını rahmetle yad ediyor; fakültemiz Mimarlık Bölümü mensuplarının ve geleceğin mimarları öğrencilerimizin Mimarlar Günü'nü kutluyoruz.