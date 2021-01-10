Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma - Son Dakika

Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma

10.01.2021 14:25

Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma Üsküdar'da tarihi caminin orijinal yapısına zarar veren çalışma havadan görüntülendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Üsküdar'daki Mimar Sinan tarafından yapılan tarihi Şemsi Paşa Camii'nin sahil kısmına yaptığı çelik konsol...

Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma

Üsküdar'da tarihi caminin orijinal yapısına zarar veren çalışma havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Üsküdar'daki Mimar Sinan tarafından yapılan tarihi Şemsi Paşa Camii'nin sahil kısmına yaptığı çelik konsol sistemi tepkilere neden oldu. Çalışma havadan da görüntülenirken, camiye yapılan çelik konsol sistemi sosyal medyada da tepkiye neden oldu.

Mimar Sinan'ın en önemli eserleri arasında gösterilen ve yalı camisi olma özelliğiyle öne çıkan 440 yıllık Üsküdar'daki tarihi Şemsi Paşa Camii'nin denizle birleşme noktasına, İBB tarafından başlatılan Üsküdar Meydan Projesiyle Kız Kulesi sahil boyunca oluşan yürüyüş yolu ile Şemsi Paşa Cami'nin önünden şehir hatlarına kadar olan güzergahın birleştirilmesi planlanıyor. Halk arasında 'Kuşkonmaz Camii' olarak da bilinen tarihi caminin önünde zemin genişletme çalışmaları, vatandaşların tüm tepkisine rağmen devam ediyor. Tepkilere neden olan çalışma havadan görüntülendi.

"İstanbul'un en güzel camisi"

İBB tarafından başlatılan proje hakkında konuşan tarihçi-yazar Mehmet Dilbaz, "Bu cami 1580 tarihinde Şemsi Ahmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan bir eser. Bu eser birçok tarihçi tarafından İstanbul'un en güzel camisi olarak bilinen yapı. Şemsi Paşa burada özellikle üzerine kuş konmayan bir cami yapılmasını istediğinde Mimar Sinan kuzey ve güney rüzgarlarının kesiştiği aynı zamanda boğazın dip akıntılarının tam zirve yaptığı bir noktaya öyle bir açıyla cami yapar ki hep akıntılar hem de rüzgarların oluşturduğu sesler nedeniyle bu camiye kuş konmaz. Bu bilimsel bir gerçektir" dedi.

"Mimar Sinan'ın aklına gelmedi mi?"

Mehmet Dilbaz konuşmasının devamında, "2017 öncesi bir projede bunun arkasına yürüyüş yolu yapılmak istendi. Biz tarihçiler olarak o dönemde tepki gösterince proje iptal edildi. Bu projenin şimdi neden yeniden başlatıldığını anlamak mümkün değil. Şu anki yönetimin söylediği şey, 'biz buraya tekrar beton atmıyoruz sadece demir çelik bir konstrüksiyon ilave ediyoruz' diyor. Dünyanın en büyük dehalarından Mimar Sinan'ın aklına gelmedi mi bunun önüne bir yol yapmak da bizimkiler yapıyor" diye konuştu.

"İnsanlar Üsküdar-Harem yolunu kullanabilirler"

Caminin böyle bir işleme ihtiyacı olmadığını vurgulayan Dilbaz, "Bu caminin hemen diğer tarafı koskoca bir Üsküdar-Harem yolu insanlar oradan çok rahat bir şekilde geçebilirler. Buraya ısrarla bu işlemi yapmak ileride daha da genişleterek buralarda bina ve kafe yapılmasına kadar varabilir" dedi.

Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma
Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma
Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma
Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan, İstanbul, Üsküdar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma - Son Dakika


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