Mimar Sinan'ın 441 yıllık eseri açılmak için gün sayıyor - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan, Mimar Sinan'ın önemli eserlerinden 441 yıllık Yeni Cuma Camii'nin restorasyon çalışması devam ediyor. Cemaat, caminin açılması için gün sayıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan, halk arasında Yeni Cuma Camii olarak bilinen Mimar Sinan'ın önemli eseri, 441 yıllık Pertev Mehmet Paşa Camisinin restorasyon çalışması devam ediyor. Camide ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, şimdilik konteyner mescitte namaz kılıyor. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaların ardından cami yeniden ihtişamına kavuşacak.

Camide bir an evvel namaz kılmak istediklerini ifade eden Mehmet Ali Emiştekin, "Biran evvel camimize, kavuşup ibadetimizi camimizde yapmak isteriz. Bizim temennimiz, isteğimiz yetkililerden budur" dedi. Caminin 1500'lü yıllarda yapıldığını ifade eden Emiştekin, "O günden, bu güne taşıyan manevi havası var. Prefabrikle yapılmış bir mekan o havayı yansıtamaz. O ruhani havayı yaşatamaz. Onun için biz de biran evvel camimize kavuşmak isteriz" diye konuştu.

"CİDDİ MANADA DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE YAPILMASI LAZIM"

Tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarının çok dikkatli yapılması gerektiğini söyleyen cami cemaatinden Muhammet Selalmaz ise, "Restorasyon faaliyetleri ecdadın bize bıraktığı mirasın gelecek nesillere aktarılması için gerekli olan çalışmalar. Şimdi bunların belli literatürlerde yapılması lazım. Ciddi manada dikkatli bir şekilde yapılması lazım. Yapmak için yapılacak şeyler değiller. Çünkü bu eserler tekrar hayata getirmek, hayatta yaşatmak ciddi bir emek ve tecrübe istiyor. Yeni Cuma Camisi gibi muhtelif camilerde ya da muhtelif eserlerde yapılan restorasyon işlemlerinin, ehil olmayan demek istemiyorum ama biraz yaptığı işin farkında olmayan insanlar tarafından ya da ekipler tarafından yapılması üzücü. Maalesef bunlarla karşılıyoruz ama benim gözlemlediğim ya da şahit olduğumuz kadarıyla güzel bir restorasyon gibi görünüyor. İnşallah tez zamanda kavuşuruz" şeklinde konuştu.

"TARİHİ CAMİLERİN KENDİNE VERMİŞ OLDUĞU BAŞKA BİR MANEVİ ATMOSFERLERİ VAR"

Tarihi camilerde ibadet etmenin farklı bir atmosferi olduğunu söyleyen Selalmaz, "Tarihi camilerin kendine vermiş olduğu başka bir manevi atmosferleri var. Bu atmosferin ibadet dünyasına da etkilemiş olduğu güzel yankıları var. Genel olarak söyleyeyim, sadece Yeni Cuma için değil. O atmosfere kavuşmak istiyoruz biran önce" ifadelerini kullandı.

(Elifnaz Altürk/İHA)