Mimar sinan'ın 550 yıllık eseri bakımsız halde - Son Dakika
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Mimar sinan'ın 550 yıllık eseri bakımsız halde

6 saat önce

MİMAR SİNAN'IN 550 YILLIK ESERİ BAKIMSIZ HALDE (Havadan görüntülerle)Buğra BENLİOĞLU- Ali AKSOYERİSTANBUL, (DHA)MİMAR Sinan tarafından 1560'lı yıllarda yapılan kentleşmeyle beraber şehrin içerisinde kalan Beylikdüzü'ndeki altında kirli bir derenin aktığı 'Yakup Ağa Köprüsü' bakımsız halde.

MİMAR SİNAN'IN 550 YILLIK ESERİ BAKIMSIZ HALDE (Havadan görüntülerle)

Buğra BENLİOĞLU- Ali AKSOYERİSTANBUL, (DHA)

MİMAR Sinan tarafından 1560'lı yıllarda yapılan kentleşmeyle beraber şehrin içerisinde kalan Beylikdüzü'ndeki altında kirli bir derenin aktığı 'Yakup Ağa Köprüsü' bakımsız halde. Köprünün içler acısı halini görenler, ilgili kurumların harekete geçerek köprüye hak ettiği değeri vermesini istiyor. Bakımsız haldeki köprü havadan da görüntülendi.

Yakuplu Mahallesi sınırları içinde yer alan bir zamanlar Haramidere'den geçişi kolaylaştırmak amacıyla yapılan, 'Haramidere Köprüsü' olarak da bilinen tarihi köprü, D-100 karayolunun hemen yanı başında bulunuyor. Beylikdüzü'nde yaşayan ve her gün otoyoldan geçtiğinin belirten bir vatandaş, Burası tarihi bir yer ülkemizde pek çok tarihi yer var. Tarihi yerlere olan saygımız bu kadar. Her gün buradan arabayla geçiyoruz. Kim bilir burada ne tarihi yerler vardır. Hali ortada. İlgili kurum kimse, burayla ilgili çalışma yapması, tanıtımının yapılması lazım. Atalarımız, ceddimiz bize böyle şeyler bırakmış biz ilgilenemiyoruz. Yazık gerçekten. İnsan üzülüyor. Buradan yabancı bir turistin geçtiğini düşünün. Gördükleri zaman gülerler. Üzülüyoruz dedi.

Bir başka vatandaş ise çöp sebebiyle etrafa yayılan kokudan rahatsız olduğunu belirterek, Bu köprü 500 yıllık bir köprü. Bakımı yok maalesef. Her gün işe giderken yanından geçiyoruz. İnsan köprüyü bu halde görünce ister istemez üzülüyor. Aşırı derece bir koku var. Belki de buradaki kanalizasyon pisliği buraya akıyor. Mimar Sinan'dan kalma bir yapının böyle olması içler acısı bir durum diye konuştu.

Mimar sinan'ın 550 yıllık eseri bakımsız halde

Mimar Sinan, Beylikdüzü, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:33 Kaynak: DHA
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