Mimar Sinan'ın doğduğu ev mimari özellikleriyle dikkati çekiyor - Son Dakika

Mimar Sinan'ın doğduğu ev mimari özellikleriyle dikkati çekiyor

01.02.2021 11:07
Mimar Sinan'ın doğduğu ev mimari özellikleriyle dikkati çekiyor, System.String[]

Mimar Sinan'ın doğduğu ve gençlik yıllarını geçirdiği taş ev, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Mimar Sinan'ın doğduğu ve gençlik yıllarını geçirdiği taş ev, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murad dönemlerinde "mimarbaşı" olarak görev yapan Mimar Sinan'ın 1490 yılında doğduğu ve günümüzde müze olarak kullanılan Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'ndeki taş ev, mimari yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler, özellikle Sinan'ın doğduğu evin zemin katındaki kemerler, yer altı odaları, buğday saklama deposu, yer altı şehrine bağlanan galeriler ve mutfak kısmındaki aydınlatma sistemine hayran kalıyor.

Müze evin rehberi Ahmet Bekdaş, Mimar Sinan'ın 22 yaşına kadar Ağırnas'ta yaşadığını, daha sonra devşirme olarak İstanbul'a gittiğini söyledi.

Sinan'ın evinin müzeye dönüştürülmesi için 2000 yılında proje hazırlandığını anımsatan Bekdaş, 2004 yılında evin çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından restore edildiğini aktardı.

Bekdaş, evin "Mimar Sinan Evi Müzesi" olarak turizme hizmet ettiğini ve her yıl binlerce kişiyi ağırladığını dile getirdi.

Evin mimari özellikleriyle insanların ilgisini çektiğini vurgulayan Bekdaş, şunları kaydetti:

"Mimar Sinan, 23 yaşına kadar burada yaşadı. Bu bölge volkanik olduğu için taş işçiliği gelişmiştir. Mimar Sinan'ın evi de taştan yapılmıştır. Evin içinde kemerli alan vardır. Burası galeridir. 100-150 kişi alacak kapasitedir. Evin odasının birinde ocak ve ocağın aydınlatılması için bir baca vardır. İnsanlar ocak ile hem ısınır hem de yemek yapar. Bu baca aynı zamanda bir havalandırma görevini sağlar. Bir bölümde insanların bir bölümde ise hayvanların kaldığı yer var. Ayrıca evin bir bölümünde ambarlar, depolama, kiler ve sedirli alanlar vardır. Yalıtım taş olduğu için yazın serin, kışınsa sıcaktır. Sinan da bu evin mimarisinden etkilenmiştir. Sinan'ın yetiştiği bu ev, Sinan'a ilham veren bir mekandır. (Sinan) Bu evden yola çıkar ve Osmanlı'ya mimaride çağ atlatır."

"Bir insanın geleceğini çocukluğu belirler"

Bekdaş, mahalledeki yer altı şehrinin bir bölümünün Mimar Sinan'ın evinin altından da geçtiğini ifade etti.

Evin altında dehlizler, tüneller olduğunu ve komşuların buradan geçiş yaptığını anlatan Bekdaş, evin altındaki kazıların zaman zaman devam ettiğini belirtti.

Bekdaş, salgın sürecinde evi ziyaret edenlerin azaldığını, ancak turistlerin Mimar Sinan'ın yaşadığı yeri görünce hayran kaldıklarını vurguladı.

Evi ziyarete gelen Elif Arkalı ise Mimar Sinan'ın evinin farklı ve ilginç özelliklerini duyunca, evi fotoğraflamak için yola çıktığını söyledi.

"Bir insanın geleceğini çocukluğu belirler." diyen Arkalı, Sinan'ın mimari yapılarının bir çoğunu gezdiğini, doğduğu evin eserleriyle bir bağlantısı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan, Kayseri, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mimar Sinan'ın doğduğu ev mimari özellikleriyle dikkati çekiyor - Son Dakika


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