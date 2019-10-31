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Son Dakika Güncel Mimar Sinan'ın eseri ibadete açılıyor

Mimar Sinan'ın eseri ibadete açılıyor

6 saat önce

Mimar Sinan'ın Tekirdağ'daki nadide eserlerinden Rüstem Paşa Camisi, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından yarın yeni yüzüyle ibadete açılacak.

Mimar Sinan'ın eseri ibadete açılıyor, System.String[]

Mimar Sinan'ın Tekirdağ'daki nadide eserlerinden Rüstem Paşa Camisi, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından yarın yeni yüzüyle ibadete açılacak.

Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından Tekirdağ'da denize hakim bir tepede 1547-1553 yıllarında Mimar Sinan'a yaptırılan Rüstem Paşa Camisi, tek şerefeli minaresi, 5 sütunlu şadırvanı, geometrik motiflerle bezenmiş kapı ve pencereleriyle dikkati çekiyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 5 Ekim 2017'de ihalesi yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında, caminin yıpranan kurşun örtüsü yenilendi, duvarlarındaki çatlaklar onarıldı ve tüm duvarlar enjeksiyonla sağlamlaştırıldı.

Alçı kabartmalı bezemelerin tamamı temizlenen ve sağlamlaştırılan camide, kötü durumda olan ahşap


korkuluklar değiştirilerek mevcuduna uygun detayda yeniden yapıldı.

Camide tüm ahşap doğramalar değiştirildi, özgün ahşap kepenkler ve minber külahındaki kalem işi bezemeler ihya edildi.

Kırılmış minare şerefe korkulukları sökülerek yeniden yapılan camide, minare tamamen temizlendi ve su itici sürüldü.

Camide kırık taşlar değiştirildi, tüm cephelerde derzler onarıldı, caminin dokusuna uygun avizeler takıldı.

Son cemaat kubbelerinde bulunan ve çatlamış durumda olan sıvanın tamamı

yenilendi, cemaat alanına projesine uygun şeşhane ve küfeki döşeme yapıldı.

Rüstem Paşa, Mimar Sinan, İstanbul, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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