Mimar Sinan'ın eseri Sıbyan Mektebi'nde restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1570 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki Sıbyan Mektebi restore ediliyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore ettirilen tarihi binanın kubbesindeki kurşunların sökülmesine başlandı.

Kubbedeki yenileme çalışmalarının ardından binanın dış cephesinde sürecek çalışmalar daha sonra mekanın iç kısmındaki kubbe ve kemerlerde bulunan kalem işçiliğinin ortaya çıkarılması ile devam edecek.

Aslına uygun restore edilecek binanın yine Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesince kullanılması planlanıyor.

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, AA muhabirine, tarihi yapının 2 yılda restore edileceğini ve eski ihtişamına kavuşacağını söyledi.