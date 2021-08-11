Mimar Sinan'ın eserlerini içeren minyatür sergi açıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin dünyaya mal olmuş değeri olan Mimar Sinan'ın eserlerini içeren minyatür sergisini Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi'nde açtı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından eşsiz deha Mimar Sinan'ın eserlerinin maketlerini içeren 'Mini Minia Sinan' adlı minyatür sergisi ve Mimar Sinan'ı anlatan belgesel, vatandaşların beğenisine sunuldu. Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nde dünyaya gelen ve ünü Türkiye sınırlarını aşan mimari deha Mimar Sinan, memleketi Kayseri'de eserlerini içeren minyatür maket sergisi ile hayatını konu alan belgesel filmi ile anlatıldı. 'Mini Minia Sinan' ismiyle ziyaretçilere açılan sergide aralarında koca mimara ait Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Selimiye Camii, Haseki Sultan Külliyesi, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ve Mihrimah Sultan Camii olmak üzere toplam 5 eserin minyatür maketi sergilenirken, ayrıca Mimar Sinan'ın hayatının anlatıldığı animasyon belgesel de sunuluyor.

Daha önce fuar alanındaki Kadir Has Kent ve Mimar Sinan Müzesi'nde bulunan minyatür maketler, Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve tamirleri yapılarak Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi'nde yeniden sergiye açıldı. İlginin yoğun olduğu Mini Minia Sinan Sergisi'nde bulunan minyatür maketler ile belgesel film gösterimi, ilerleyen günlerde de vatandaşların ziyaretine açık olacak. - KAYSERİ