Mimar Sinan'ın inşa ettiği külliye depremzedelere sıcak yuva oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mimar Sinan'ın inşa ettiği külliye depremzedelere sıcak yuva oldu

23.02.2023 12:45
Mimar Sinan'ın inşa ettiği külliye depremzedelere sıcak yuva oldu

SEBAHATDİN ZEYREK/MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden Hatay'ın Payas ilçesinde evleri hasar gören vatandaşlardan bazıları, 449 yıllık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde konaklıyor.

SEBAHATDİN ZEYREK/MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden Hatay'ın Payas ilçesinde evleri hasar gören vatandaşlardan bazıları, 449 yıllık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde konaklıyor.

Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'nın emri üzerine Mimar Sinan tarafından 1574 yılında yaptırılan külliye, turistlerin yerine depremzedelere kapılarını açtı.

Yaklaşık 15 bin metrekare alana sahip külliyede bir kervansaray, kadınlar ve erkekler için birer hamam, medrese, cami ve 45 dükkanlı bedesten bulunuyor.

Kervansarayın geniş avlusu, etrafında kervanların ve yolcuların geceyi geçirdikleri kubbeli odalar ile külliyenin dışında kurulan çadırlarda yaklaşık 350 depremzede barınıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2006'da restore edilen Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin içindeki Payas Sarı Selim Camisi'nin minaresi de depremde kısmen zarar gördü.

Külliyenin içindeki konferans salonunda kalan Şemsi İpekçi, AA muhabirine, depremden iki gün sonra kervansarayda kalmaya başladıklarını söyledi.

Deprem sırasında zor anlar yaşadığını belirten İpekçi, "Eşyalar üzerime devrildi. Engelli kızım ve onun arkadaşı feryat ediyordu. Onların engelli arabasıyla çıkarttım. Çok mücadele verdim. Buraya yerleştim. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Çok şükür yardımcı oldular. Hiçbir şeyimiz yoktu. Her şeyi verdiler. Yemeğimizi veriyorlar. Daha ne olsun." diye konuştu.

"Daha önce bir kütüphanede yaşayacağımı tahmin etmezdim"

11 yaşındaki Hayri Tutun, kötü günleri unutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Depremden sonra birkaç gün dedesinin otobüsünde kaldıklarını aktaran Tutun, "Her yeri dolaştık, evler yıkılmıştı. Burada günler iyi geçiyor. Arkadaşlarımız var. Yemeğimizi veriyorlar. Burada çok huzurluyuz." dedi.

Türkan Dede ise çocuklarıyla külliyenin içindeki kütüphanede barındıklarını anlattı.

Dede, "10 gündür buradayız ve alışmaya çalışıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Daha önce turlar geliyordu buraya, şu an depremzedeler için açıldı. 24 saat klimalar, ısıtıcılar çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız yok." diye konuştu.

12 yaşındaki Ceylin Dede, külliyede kaldığı için bol bol kitap okuduğunu belirterek, daha önce bir kütüphanede yaşayacağını tahmin bile etmediğini dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Mimar Sinan'ın inşa ettiği külliye depremzedelere sıcak yuva oldu Mimar Sinan'ın inşa ettiği külliye depremzedelere sıcak yuva oldu Payas'ta depremzedeler için kurulan çadır sayısı 580'e ulaştı Payas'ta depremzedeler için kurulan çadır sayısı 580'e ulaştı

Sokullu Mehmet Paşa, Mimar Sinan, Payas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mimar Sinan'ın inşa ettiği külliye depremzedelere sıcak yuva oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:17 Şampiyonlar Ligi'nde maçın önüne geçen olay! Hakan Çalhanoğlu büyük skandalı önledi
15:00 Depremde öldü zannedilen adam, tam mezarlıkta toprağa verilecekken canlandı
14:55 Haluk Levent, gelen eleştirilerin ardından Ahbap Derneği'nin incelenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu
14:50 Depremin bilançosu artıyor! Can kaybı 43 bini aştı, yıkılan bina sayısı korkunç boyutta
12:04 Deprem sonrası yer altından çıkan duman 18 gündür tütüyor! Çevredekiler endişeli
14:33 Brezilya'da bilardoda kaybeden 2 şahıs, kendilerine gülen 7 kişiyi öldürdü
13:34 "Hükümete her gün bunu soracağız" diyen Babacan: İlk 48 saatte neden harekete geçilmedi?
14:30 Valencia'dan Fenerbahçelileri şok eden sözler: Kesinlikle Emelec'e dönerim
13:57 Adana'da hayrete düşüren bina için yönetimden açıklama geldi! Sorun yapıda değil boyadaymış
13:57 Son Dakika! Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,5'e çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2023 15:35:21. #1.12#
SON DAKİKA: Mimar Sinan'ın inşa ettiği külliye depremzedelere sıcak yuva oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement