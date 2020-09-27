Mimar Sinan'ın kalfası inşa etti, 600 yıldır durmadan dönüyor - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Şaphane ilçesinde, 1400'lü yıllarda Mimar Sinan'ın kalfası Koca Seyfullah tarafından tamamı ahşap malzeme kullanılarak yapılan cami, yıllardır sağlam duruyor. Koca Seyfullah'ın, caminin zemininde meydana gelebilecek hasarın anlaşılması için mihraba yerleştirdiği 2 ahşap sütun ise ilk günkü gibi dönmeye devam ediyor.

Şaphane'nin tam merkezinde yer alan ve Mimar Sinan'ın kalfası Koca Seyfullah tarafından tamamı ahşap malzeme kullanılarak yapılan Koca Seyfullah Efendi Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore edilmeye başlandı. Caminin mihrabına yerleştiren 2 ahşap sütün ise zeminde toprak kayması ya da deprem nedeniyle oluşabilecek hasarların belirlenmesi amacıyla inşa edildi. Yaklaşık 600 yıldır dönmeye devam eden ahşap sütunlar, cami zeminin hala sağlam olduğunu gösteriyor.

'HALA SAPASAĞLAM AYAKTA'Koca Seyfullah Camisi'nin imamı Okan Kanat, caminin bir dönem rasathane olarak da kullanıldığını anlatarak, "Camimizin her tarafı ahşap mimari olarak yapılmıştır. Mihrabın sağ ve solunda rasathane görevi gören 2 tane ahşap sütun var. Meydana gelen depremlerde sağa sola kayma olursa sütunlar dönmüyor. Şu anda sütunlarımız sağlıklı bir şekilde dönüyor. Camimiz yıllara meydan okuyarak hala sapa sağlam ayakta. Ayrıca camimizde Fransız yapımı 200 yıllık bir tarihi saat var. Camimizin ismi de Mimar Sinan'ın kalfası Koca Seyfullah. Restorasyon çalışmaları başlıyor. Alt ve üst tahtaları ile kubbe de bir çalışma yapılacak. Çatısı tamamen değişecek, dış ve iç sıvası yenilenecek. Kalem işçiliklerine çok fazla dokunulmayacak. Şadırvan yenilenecek" dedi.'EN ESKİ RASATHANEDEN DAHA DA ESKİ'Camide restorasyonu yapan firma görevlisi Cüneyt Sezgin Admış ise caminin 1400'lü yıllarda yapıldığına işaret etti. Bölgedeki şap madeninin çıkarılması sırasında halkın Şaphane bölgesine yerleşmeye başladığını belirten Admış, "Buraya yerleşirken de kesilen ağaçlardan caminin yapıldığı söyleniyor. Mimar Sinan'ın kalfası Koca Seyfullah tarafından yapıldığı biliniyor. O yüzden caminin ismi Koca Seyfullah Efendi Camisi'dir. Cami de en dikkat çekici unsur ise deprem sütunlarıdır. Deprem sütunları caminin yapıldığı tarih olarak düşünülen 1400'lü yıllarda bilinen en eski rasathanelerden daha eskidir. Avrupa 'da bilinen en eski rasathane 1560'lı yıllardadır. Depremle ilgili araştırmalar yapılmadan önce camide bu şekilde bir önlem alınmış olması düşündürücüdür ve dikkatleri buraya çekiyor. Sütunların çalışma şekli ise deprem gibi yer sarsıntılarında sütunların serbestçe dönüp dönmediği takip ediliyor. Eğer yer kayması varsa bunun tespiti için yapılmış. Şu anda herhangi bir sapma görülmüyor. Sütunlar hala çalışıyor. Herhangi bir kayma olsaydı o sütunların yerinden dönmediği ve sabit kaldığı gözlemlenebilirdi" diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyona alınan camide çalışmaların 6 ile 1 yıl arasında tamamlanması bekleniyor.