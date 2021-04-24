Mimar Sinan'ın Kocaeli'deki eseri ibadete hazır - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1579 yılında yapılan Mimar Sinan'ın eseri Pertev Mehmet Paşa Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda aslına uygun restore edildi.

Halk arasında "Yeni Cuma Camisi" olarak da anılan Pertev Mehmet Paşa Camisi, vasiyeti üzerine Sultan II. Selim'in veziri Pertev Mehmet Paşa adına yaptırıldı.

Kitabesine göre 1579 yılında tamamlanan Mimar Sinan'ın 436 eserinden biri olan cami, Pertev Mehmet Paşa Külliyesi'ne ait bulunuyor.

İnşaatında kesme taş malzemesi kullanılan, avlu içinde cami giriş aksı hizasında onikigen şadırvan bulunan tek kubbeli ve tek minareli caminin, restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Orijinal kalıntıların da ortaya çıkarılması gibi birçok çalışma yapılan caminin resmi açılışının ramazan ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

"Camiyi muhdes yapılarından kurtardık"

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AA muhabirine, Pertev Mehmet Paşa Camisi'nin Mimar Sinan'ın eseri olduğunu belirterek 2017'de restorasyona alındığını söyledi.

Bu zamana kadar caminin önce kubbe kısmını, daha sonra da Horasan sıvayla ilgili derzleri yaptıklarını anlatan Ersoy, "Camiyi muhdes yapılarından, eklentilerinden kurtardık. Duvarlarındaki bütün raspaları yapmak suretiyle duvarlarını normal ot taşından olan sistemin içerisine dahil ettik. Ayrıca bezeme, eski ahşap ve kurşun işçiliklerini de tamamladık." diye konuştu.

Ersoy, caminin en kısa zamanda ibadete açılacağını, bunun ramazan ayında gerçekleşecek olmasının mutluluğunu yaşadıkların dile getirdi.

Mimar Sinan'ın eserlerine ilişkin bilgi veren Ersoy, "Mimar Sinan'ın bizim kayıtlarımıza göre 436 civarında eseri var. Bunlardan biri de Pertev Mehmet Paşa Camisi'dir. Bu eserlerin her birini ayrı ayrı ihya etmek, restore etmek, onları yeniden ibadete açmak, Müslümanlara bu hissi yaşatmak bizi son derece mutlu ediyor." dedi.

Ersoy, Türkiye genelinde şu anda 214 şantiyelerinin bulunduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Bundan sonraki açılış Taksim Camisi olacak, önümüzdeki hafta inşallah. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunun akabinde Nevşehir'de Damat İbrahim Paşa Camisi'ni açacağız. Her hafta bir cami açmaya çalışıyoruz. 214 eseri bitirmeye çalışıyoruz, hedefimiz bu. Külliye olanlar var, medrese olanlar var ama yüzde 90'a yakını cami. Bunların hepsi yurt içinde. Yurt dışında da 20 civarında eserimiz var. Onların da 13'ünü bitirdik, 7'si devam ediyor. Onları da bitireceğiz inşallah."

Restorasyon sürecinde camide yapılan çalışmalar

Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin taşıyıcı niteliğini yitirmiş minaresi sökülerek yeniden aslına uygun yapıldı. Şadırvanda yapılan beton imalatlar kaldırılarak aslına uygun hale getirildi.

Sonradan yapılmış ve zarar veren beton imalatların söküldüğü yapıda, cami kubbesindeki çalışmalar sırasında ortaya çıkan orijinal kalem işleri tekrar canlandırıldı.

Cami duvarları ve yer döşemeleri aslına uygun tamir edilerek yenilendi.

Camiyle ilgili bugüne kadar sıva raspaları yapılıp muhdes olarak tanımlanan sonradan yapılmış bölümlerden kurtarıldı, cami çatısındaki kurşunların tamamı değiştirilerek yenilendi.

Statik olarak tehlikeli olan minarenin kaideye kadar sökülüp yeniden inşa edildiği yapıda, içinde ve son cemaat mahallinde olan ve ortaya çıkan özgün kalem işleri ihya edildi.

Ayrıca caminin özgün kapı ve kepenkleri elden geçirilerek ihya edildi, elektrik mekanik altyapısı yenilendi.

Caminin çevre duvarında restorasyon projesine uygun müdahaleler yapıldı, avludaki şadırvan elden geçirildi.