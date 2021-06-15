Üye Girişi
Mimar Sinan'ın şaheseri olan tarihi köprü yıkılma tehlikesi altında - Son Dakika

Mimar Sinan'ın şaheseri olan tarihi köprü yıkılma tehlikesi altında

15.06.2021 12:47

Mimar Sinan'ın "Eserlerimin içerisinde şaheserimdir" dediği İstanbul Büyükçekmece'de bulunan yapımı 1567 yılında tamamlanan tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü alarm veriyor.

Mimar Sinan'ın "Eserlerimin içerisinde şaheserimdir" dediği İstanbul Büyükçekmece'de bulunan yapımı 1567 yılında tamamlanan tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü alarm veriyor. Mimar Sinan'ın üzerinde imzasını da taşıyan şaheser köprüde meydana gelen çataklar ve çökmelere dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Köprü en ufak bir depremde çökebilir" dedi.

Son olarak 1986-1989 yılları arasında restore edilen köprünün bazı bölümlerinde çatlaklar ve çökmeler oluştuğu öğrenildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 454 yıldır ayakta duran tarihi köprünün restore edilmemesi durumunda daha ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine vurgu yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan resmi yazışmaların tamamlandığını kaydeden Başkan Akgün, "İnşallah çok kısa zamanda bu köprü yapılır. Hem böyle muhteşem bir eser kurtarılır hem de vatandaşın tepkisi ortadan kaldırılır" dedi.

"EN UFAK BİR DEPREMDE ÇÖKEBİLİR"

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde restorasyon işlemlerine ivedilikle başlanması çağrısında bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Kanuni Sultan Süleyman ismi de zaman zaman bu köprüye verilmiştir ama tüm halk bunu Mimar Sinan Köprüsü olarak bilir. Mimar Sinan Köprüsü'nün özelliği şu; yaklaşık 700 metre uzunluğunda, 7 metre 17 santim genişliğinde. Daha düne kadar Trakya'ya giden buradan tankların, topların üzerinden geçtiği bir köprüydü. 1990'da Büyükçekmece Belediyesi olarak biz burasını trafiğe kapattık. Ondan önce bütün Trakya'nın yükünü çekiyordu. Bu kadar muhteşem bir köprü bugüne kadar ayakta kalmışsa önce Mimar Sinan'ın buradaki dahiliği, büyüklüğü, büyük mimarlığı ortaya çıkıyor. İkincisi bakımı zaman zaman yapılmıştı. 1989 yılında ben de taraf olmuş ve o günkü Kültür Bakanlığı'nı da devreye sokarak tamir, onarım bakımını yaptırmıştık. Şimdi ileride birazdan göreceksiniz kemerin birisi tam ortadan yarıldı. Bu çok tehlikeli. Komple çökebilir. Ufak bir depremde çökebilir ve birçok yerde deformasyonlar başladı. Bu deforme olan yerler daha önce 1989'larda 1980'lerde yapılan restorasyonun dışında kalan yerler. O zamanlarda o kısımlara da yapılsaydı Mimar Sinan Köprüsünde bu tehlike çanları çalmayacaktı. İpek yolu üzerinde bulunan Türkiye'ye Doğudan Batıya, Avrupa'ya bağlayan ilk en önemli geçitlerimizden olan Mimar Sinan Köprüsü bugün tehlike çanları çalıyor. Vakıflar Genel Müdürümüze, Karayolları Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Yazıyla kendilerine bildirdik. Son yapmış olduğum telefon görüşmelerinde kısa zamanda ihaleye çıkacağını ve Mimar Sinan'ın eserlerinden sadece Büyükçekmece'deki bu muhteşem eserinde imzası vardır. Eserleri arasında şaheserim dediği eserlerden biridir. Kısa zamanda ihaleye çıkacağını ve köprünün de kurtulacağını ifade ettiler. Bunun takipçisi olmak zorundayız. Çünkü deprem kapımızda. Biraz sonra sizinle konuşurken karşılaşmamamız veya ne zaman karışılacağımız bilinmiyor. En büyük endişem küçük depremde de köprünün deforme olan kemerleri yakılabilecek. Kemer yıkıldığı zaman köprü yıkıldı. Kısa zamanda Karayolları ve Vakıflar bu işi çözecek diye inanıyorum. Önemli olan ihalenin yapılması."

-İHA-

Mimar Sinan'ın şaheseri olan tarihi köprü yıkılma tehlikesi altında
Mimar Sinan'ın şaheseri olan tarihi köprü yıkılma tehlikesi altında
Mimar Sinan'ın şaheseri olan tarihi köprü yıkılma tehlikesi altında
Mimar Sinan'ın şaheseri olan tarihi köprü yıkılma tehlikesi altında
Mimar Sinan'ın şaheseri olan tarihi köprü yıkılma tehlikesi altında
Mimar Sinan'ın şaheseri olan tarihi köprü yıkılma tehlikesi altında

Kanuni Sultan Süleyman, Büyükçekmece, Mimar Sinan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mimar Sinan'ın şaheseri olan tarihi köprü yıkılma tehlikesi altında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? 14:15 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak 13:56 Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı 13:41 NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı 13:24 Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı 12:12 Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı 12:00 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı 11:43 Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak 10:56 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak

Son Dakika Haberleri
14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!
14:14 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?
14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı
13:55 Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak
13:41 Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum
13:41 NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı
13:29 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı
13:24 Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı
12:11 Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı
12:01 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!         
14:20
Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı         
14:03
Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum         
13:41
Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı         
13:29
Görenler şaşıp kaldı! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler şaşıp kaldı! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
13:03
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı         
11:44
Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır         
11:34
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti         
10:44
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı         
09:45
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar         
09:19
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 14:24:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mimar Sinan'ın şaheseri olan tarihi köprü yıkılma tehlikesi altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement