Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin Cuma namazı kılınmadı - Son Dakika
Son Dakika Genel Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin Cuma namazı kılınmadı - Son Dakika

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin Cuma namazı kılınmadı

6 saat önce

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin Cuma namazı kılınmadı Edirne'de, Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" dediği anıtsal yapı Osmanlı-Türk sanatının ve dünya Mimarlık tarihinin başyapıtlarından yaklaşık 5 asırlık Selimiye Camii'nin kapıları korona virüs...

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin Cuma namazı kılınmadı

EDİRNE - Edirne'de, Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" dediği anıtsal yapı Osmanlı-Türk sanatının ve dünya Mimarlık tarihinin başyapıtlarından yaklaşık 5 asırlık Selimiye Camii'nin kapıları korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılırken, İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Selimiye Camii'nde ilk kez Cuma namazı kılınmadığını düşündüklerini belirterek, detaylı araştırma yapacaklarını söyledi.

Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen Korona virüsle mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında cuma namazının kılınmaması kararı nedeniyle Edirne genelindeki camilerin kapıları kapalı tutuldu.

Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz mabet Selimiye camisine gelen cemaatler geri dönmek zorunda kaldı. Caminin kapısına asılan yazıda, salgın hastalık riski sona erinceye kadar, camilerde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacağı ve vatandaşların namazlarını evlerinde kılmaları belirtildi.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, gazetecilere yaptığı açıklamada, Korona virüs salgınının dünyayı etkilediğini belirterek, camilerde namaz kılınmamasının dünya tarihinde çok nadir görüldüğünü söyledi.

Cami cemaatinin bir arada bulunmasının doğru olmadığını söyleyen Müftü Üzüm, dua edilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca Müftü Üzüm, 445 yıllık Selimiye Camii'nde ilk kez Cuma namazı kılınmadığını düşündüklerini belirterek, tarihçilerle görüşüp gerekli araştırmaları yapacaklarını söyledi.

Selimiye Camii'nde 44 yıl boyunca müezzinlik görevinde bulunan emekli müezzin Nadi Ersoy'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye Camii'nin ilk kez Cuma namazında kapalı tutulduğunu öne sürdü.

Camiye gelen vatandaşlarda, kararın doğru olduğunu söyledi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin Cuma namazı kılınmadı

Selimiye Camii, Mimar Sinan, Edirne, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:06 Kaynak: İHA

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