Mimar Sinan'ın ustalık eserine 3 milyon ziyaretçi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" cami, her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle dini bayramlar ve kandillerde yoğun ilgi gören cami, bunun yanı sıra günübirlik turlarla gelenlerle dolup taşıyor. Selimiye Camisi, ziyaretçi sayısını da her yıl artırıyor. 2017'de 2 milyon, 2018'de 2,5 milyon kişinin ziyaret ettiği cami, geçen yıl 3 milyon kişiyi ağırladı.



"Ziyaret edenler 'Huzur bulduk, tekrar geleceğiz' diyor"



Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Selimiye'ye ibadet ve ziyaret amacıyla gelenlerde artış olduğunu söyledi. Edirne'nin Türkiye'deki önemli turizm şehirlerinden olduğunu belirten Üzüm, "Selimiye Camisi'ne ibadet amacıyla gelenlerin yanında turizm amacıyla gelenleri de değerlendirirsek ziyaretçi sayısı yükseldi. Selimiye'miz Türkiye'nin dört bir yanından, bütün illerden, ilçelerden ziyaretçi alıyor. Camimizde ibadet eden ve gezen vatandaşlarımız 'Çok beğendik, huzur bulduk, tekrar geleceğiz.' diyor. Ayrıca Balkan ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı arttı." diye konuştu.



"Dünyanın her yerinden ziyaretçi geliyor"



Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da kente gelen turistlerin büyük çoğunluğunun Selimiye'ye uğramadan gitmediğini anlatarak, "Edirne'ye birkaç defa gelip Selimiye'yi görenler, arkadaşları ve dostlarıyla geldiklerinde tekrar camiyi ziyaret ediyor." dedi.



Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna Hersek ve diğer Balkan ülkelerinden Selimiye Camisi'ne turlar düzenlediğini anlatan Bacıoğlu, şunları kaydetti: "Turla gelenler kentte bir gece konaklayıp diğer şehirlere hareket ediyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'ne dünyanın her yerinden ziyaretçi geliyor. Özellikle Uzak Doğu'dan gelenlerin, Japon, Çinli ve Koreli turistlerin kalma süreleri, Selimiye'yi inceleme süreleri biraz daha fazla oluyor. Onların ilgisi genellikle mimariye, kültüre ve geçmişe dayalı olduğundan camiye gösterdikleri ilgi daha uzun süreli."