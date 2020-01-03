Mimar Sinan'ın ustalık eserine 3 milyon ziyaretçi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mimar Sinan'ın ustalık eserine 3 milyon ziyaretçi - Son Dakika Magazin

Mimar Sinan'ın ustalık eserine 3 milyon ziyaretçi

7 saat önce

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" cami, her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Mimar Sinan'ın ustalık eserine 3 milyon ziyaretçi, System.String[]

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" cami, her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle dini bayramlar ve kandillerde yoğun ilgi gören cami, bunun yanı sıra günübirlik turlarla gelenlerle dolup taşıyor. Selimiye Camisi, ziyaretçi sayısını da her yıl artırıyor. 2017'de 2 milyon, 2018'de 2,5 milyon kişinin ziyaret ettiği cami, geçen yıl 3 milyon kişiyi ağırladı.


"Ziyaret edenler 'Huzur bulduk, tekrar geleceğiz' diyor"


Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm,  Selimiye'ye ibadet ve ziyaret amacıyla gelenlerde artış olduğunu söyledi. Edirne'nin Türkiye'deki önemli turizm şehirlerinden olduğunu belirten Üzüm, "Selimiye Camisi'ne ibadet amacıyla gelenlerin yanında turizm amacıyla gelenleri de değerlendirirsek ziyaretçi sayısı yükseldi. Selimiye'miz Türkiye'nin dört bir yanından, bütün illerden, ilçelerden ziyaretçi alıyor. Camimizde ibadet eden ve gezen vatandaşlarımız 'Çok beğendik, huzur bulduk, tekrar geleceğiz.' diyor. Ayrıca Balkan ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı arttı." diye konuştu.


"Dünyanın her yerinden ziyaretçi geliyor"


Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da kente gelen turistlerin büyük çoğunluğunun Selimiye'ye uğramadan gitmediğini anlatarak, "Edirne'ye birkaç defa gelip Selimiye'yi görenler, arkadaşları ve dostlarıyla geldiklerinde tekrar camiyi ziyaret ediyor." dedi.


Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna Hersek ve diğer Balkan ülkelerinden Selimiye Camisi'ne turlar düzenlediğini anlatan Bacıoğlu, şunları kaydetti: "Turla gelenler kentte bir gece konaklayıp diğer şehirlere hareket ediyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'ne dünyanın her yerinden ziyaretçi geliyor. Özellikle Uzak Doğu'dan gelenlerin, Japon, Çinli ve Koreli turistlerin kalma süreleri, Selimiye'yi inceleme süreleri biraz daha fazla oluyor. Onların ilgisi genellikle mimariye, kültüre ve geçmişe dayalı olduğundan camiye gösterdikleri ilgi daha uzun süreli."

Selimiye Camisi, Mimar Sinan, Selimiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, uzun zaman sonra bikiniyle yakalandı! Fazla kiloları gözlerden kaçmadı
Tüm dünyanın tanıdığı karı koca tatil için Türkiye'yi seçti! İkisi de birbirinden ünlü Yılbaşı partisinde alkolü fazla kaçıran Kylie Jenner, göğüs dekoltesini elleriyle kapattı Güzel oyuncu Yeliz Kuvancı Tutunamayanlar ile ekranlara dönüyor

Son Dakika Haberleri
21:35 Ünlü şarkıcı Selena Gomez, uzun zaman sonra bikiniyle yakalandı! Fazla kiloları gözlerden kaçmadı - Son Dakika Magazin
19:41 Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi - Son Dakika Magazin
19:41 Michael Douglas ve Catherine Zeta- Jones tatil için İstanbul'a geldi - Son Dakika Magazin
18:42 Hollywood'un ünlü çifti tatil için İstanbul'a geldi - Son Dakika Magazin
18:20 Tüm dünyanın tanıdığı karı koca tatil için Türkiye'yi seçti! İkisi de birbirinden ünlü - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 22:37:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mimar Sinan'ın ustalık eserine 3 milyon ziyaretçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]