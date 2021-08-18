Mimar Sinan'ın vasiyeti üzerine Süleymaniye Camisi'nde aşure dağıtıldı - Son Dakika

Mimar Sinan'ın, her sene muharrem ayının 10. gününde Süleymaniye Camisi civarındaki evinde aşure hazırlanarak fakir fukaraya dağıtılması vasiyeti üzerine Gürsoy Vakfınca hazırlanan yaklaşık 2 bin aşure vatandaşlara ikram edildi.

Süleymaniye Camisi önünde gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ve Hasan Turan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gürsoy Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Gürsoy, Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy ile İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz katıldı.

Protokol üyeleri, vatandaşlara aşure dağıttıktan sonra Mimar Sinan'ın türbesini ziyaret etti. Türbede Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süleymaniye Camisi'nin restorasyon sürecinde Mimar Sinan'ın vakfiyesine ulaşıldığını, bu vakfiyenin incelendiğini ve her 10 muharrem AŞ dağıtılması ile ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmasına dair bazı detaylara rastlandığını anlattı.

Gürsoy, vakıf olarak bir vefa örneği olması isteğiyle vakfiyeyi yaşar hale getirdiklerini belirterek, "Mimar Sinan'ın emanetini bir vazife olarak üzerimize aldık. İmkanlar çerçevesinde, gücümüz yettiğince bu vakfiyeyi yaşatmaya devam edeceğiz. Bugün yaklaşık 2 bin kişiye aşure dağıtacağız. Bu 7. yılımız oluyor." diye konuştu.

Tarihçi Süleyman Faruk Göncüoğlu ise Mimar Sinan'ın vefatından önce bir vakfiye senedi düzenlediğini ve nakdi olarak bıraktığı gelirin 300 akçesinin her 10 Muharrem'de türbesinin önünde fakirlere aşure dağıtılmasını, Kur'an-ı Kerim hatimleri yapılmasını istediğini aktardı.

Bunun, Mimar Sinan'ın sadece selatin camileri inşa eden bir mimar değil, sosyal bilimci olduğunu da gösterdiğini söyleyen Göncüoğlu, "Bir defa toplumun inşasına çok büyük önem veriyor, bir de muharrem ayının İslam medeniyetindeki değerinin çok güzel şekilde yaşatılmasını sağlıyor. Malının belirli bir kısmını da ayırarak İstanbul sokaklarının ve kaldırımlarının ihyası için harcıyor. Baktığımızda böyle bir vakfiye dünyada yok." diye konuştu.

Göncüoğlu, Gürsoy Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Gürsoy'un böyle bir vakfiyeyi yaşatarak, dünyada emsali olmayan bir vakfiyenin devamını sağladığını, İslam medeniyetiyle Osmanlı medeniyetinin şu an yaşayan bir faaliyetini ortaya koyduğunu ifade etti.