Mimar Sinan Mahallesinde kanal temizliği - Son Dakika

Mimar Sinan Mahallesinde kanal temizliği

23.03.2021 14:21
Mimar Sinan Mahallesinde kanal temizliği, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi üzerinde bulunan su kanalında biriken çöplerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi üzerinde bulunan su kanalında biriken çöplerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Mimar Sinan Mahallesi üzerinde bulunan su kanalında biriken katı çöp atıklarının oluşturduğu çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması, çevre ve insan sağlığının korunması için Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Temizlik çalışmaları kapsamında buradaki kanalda biriken çöpler kanaldan çıkarıldı. Çıkarılan çöpler daha sonra kamyonlara yüklenerek çöp toplama merkezine götürüldü.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili bilgi veren Gölbaşı Belediyesi yetkilileri, "Belediye olarak ilçe genelinde insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için sürekli olarak çalışmalar yapmaktayız. Şuanda ekiplerimiz ile Mimar Sinan Mahallesinde bulunan su kanalında temizlik çalışması yapıyor. Tabi iş sadece temizlemek ile olmuyor. Bu konuda vatandaşlarımızın da bize yardımcı olması gerekiyor. Sonuçta çevreyi kirletmekte, korumakta bizim elimizde. Çevremizi temiz tutmak ve korumak için tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mimar Sinan Mahallesinde kanal temizliği
Mimar Sinan Mahallesinde kanal temizliği

Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Gölbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mimar Sinan Mahallesinde kanal temizliği - Son Dakika


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