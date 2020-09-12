Mimar Sinan Mahallesinde sathi kaplama çalışmaları bitti - Son Dakika

Bunun yanı sıra İçtaş sitesinde 1180 sokakta zamanla yıpranmış ve kötü görüntü oluşturan refüj de yenilendi. Yenilenen refüje pergoleler yerleştirilip vatandaşların hizmetine sunuldu. - ERZİNCAN

Yeni imara açılmış alanlarda olası inşaat çalışmaları esnasında vatandaşların toz, çamur, görüntü kirliliği gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmamaları için geçici çözüm amaçlı sathi kaplama yapan ekipler Mimar Sinan Mahallesindeki çalışmalarını bitirdiler.

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