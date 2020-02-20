Mimar Sinan Parkı yenileniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mimar Sinan Parkı yenileniyor - Son Dakika

Mimar Sinan Parkı yenileniyor

7 saat önce

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallelerde park yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Mimar Sinan Parkı yenileniyor, System.String[]

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallelerde park yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Gebze'de belirlenen program dahilinde var olan parkların periyodik bakım ve onarımlarını sürdüren ekipler Mimar Sinan Mahallesi'ndeki çalışmalar kapsamında Mimar Sinan Parkı'nı daha kullanışlı bir hale getiriyor. Park ve etrafında düzenleme yapan ekipler daha modern bir görünüm kazandırıyor. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini bilgisini verdi. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:44:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mimar Sinan Parkı yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]