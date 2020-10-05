Mimar Sinan Şehir Ormanı'na kadın eli değdi - Son Dakika

Mimar Sinan Şehir Ormanı'na kadın eli değdi

- Mimar Sinan Şehir Ormanı'na kadın eli değdi 50 kadın 150 poşet çöp topladı Düzenli olarak Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda sabah yürüyüşü yapan kadınlar, adımlarını bu kez doğayı korumak için attı.

- Mimar Sinan Şehir Ormanı'na kadın eli değdi

50 kadın 150 poşet çöp topladı

İSTANBUL - Düzenli olarak Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda sabah yürüyüşü yapan kadınlar, adımlarını bu kez doğayı korumak için attı. Sultangazili kadınlar ormanda bir yandan yürüyüş yaparken diğer taraftan da temizlik yaptılar.

'Kendine Değer Ver Hayatında Spora Yer Ver' sloganıyla hareket eden Sultangazi Belediyesi, Şehir Ormanı'nda kadınlara özel düzenlediği sabah yürüyüşlerini sürdürüyor. Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda yürüyüş yapan Sultangazili kadınlar, bu kez tarihi Güzelce Kemeri'nin çevresine atılan çöpleri toplayarak doğanın korunmasına dikkat çekti. Çevre bilincinin önemine vurgu yapan, toplumsal duyarlılığın güzel bir örneği olan bu anlamlı yürüyüşte, 50 kadın 150 poşet çöp topladı. Ormandaki kirliliğe isyan eden kadınlar, topladıkları çöplerin içinde maskeden, yiyeceklere kadar birçok atık olduğunu belirtti.

"Böyle bir sosyal projenin içinde olmak güzel bir şey"

İnsanların duyarsız olduğunu söyleyen Aysel Kandemir, "Böyle bir sosyal projenin içinde olmak güzel bir şey. İnsanlarımız çok duyarsızlar. Yediği içtiği atıkları toplasalar en azından burası böyle olmaz" dedi.

Maske, şişe gibi birçok atık toplayan Arzu Eyüpoğlu, "Daha önce biz buraya yürüyüş için geliyorduk. Her geldiğimizde burası çöp içindeydi. Biz de Sultangazi Belediyesi ile buraya gelip çöpleri toplandık. Maske, şişe her türlü atık var" şeklinde konuştu.

Çevremizi temiz tutmamız gerektiğini belirten Nermin Aydoğan, "Kimse çöplerini atmasın herkes yaşadığı çevrenin kıymetini bilsin. Temiz tutmak hepimizin görevi" diye konuştu.

Mimar Sinan Şehir Ormanı'na kadın eli değdi
Mimar Sinan Şehir Ormanı'na kadın eli değdi
Mimar Sinan Şehir Ormanı'na kadın eli değdi
Mimar Sinan Şehir Ormanı'na kadın eli değdi
Mimar Sinan Şehir Ormanı'na kadın eli değdi
Mimar Sinan Şehir Ormanı'na kadın eli değdi

Mimar Sinan, Sultangazi, Kadın, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mimar Sinan Şehir Ormanı'na kadın eli değdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bayern Münih, Juventus'tan eski futbolcusu Douglas Costa'yı kiraladı Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Model Cindy Bruna'nın doğum günü partisine Mbappe ve Verratti katılırken, Neymar'ın yer almaması dikkat çekti Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni 127 teröristi deşifre etti Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün         
17:42
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu         
16:24
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor         
15:38
Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor         
15:00
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü         
14:00
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 18:37:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mimar Sinan Şehir Ormanı'na kadın eli değdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei