Mimar Sinan Şehir Ormanı'na kadın eli değdi - Son Dakika

- Mimar Sinan Şehir Ormanı'na kadın eli değdi

50 kadın 150 poşet çöp topladı

İSTANBUL - Düzenli olarak Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda sabah yürüyüşü yapan kadınlar, adımlarını bu kez doğayı korumak için attı. Sultangazili kadınlar ormanda bir yandan yürüyüş yaparken diğer taraftan da temizlik yaptılar.

'Kendine Değer Ver Hayatında Spora Yer Ver' sloganıyla hareket eden Sultangazi Belediyesi, Şehir Ormanı'nda kadınlara özel düzenlediği sabah yürüyüşlerini sürdürüyor. Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda yürüyüş yapan Sultangazili kadınlar, bu kez tarihi Güzelce Kemeri'nin çevresine atılan çöpleri toplayarak doğanın korunmasına dikkat çekti. Çevre bilincinin önemine vurgu yapan, toplumsal duyarlılığın güzel bir örneği olan bu anlamlı yürüyüşte, 50 kadın 150 poşet çöp topladı. Ormandaki kirliliğe isyan eden kadınlar, topladıkları çöplerin içinde maskeden, yiyeceklere kadar birçok atık olduğunu belirtti.

"Böyle bir sosyal projenin içinde olmak güzel bir şey"

İnsanların duyarsız olduğunu söyleyen Aysel Kandemir, "Böyle bir sosyal projenin içinde olmak güzel bir şey. İnsanlarımız çok duyarsızlar. Yediği içtiği atıkları toplasalar en azından burası böyle olmaz" dedi.

Maske, şişe gibi birçok atık toplayan Arzu Eyüpoğlu, "Daha önce biz buraya yürüyüş için geliyorduk. Her geldiğimizde burası çöp içindeydi. Biz de Sultangazi Belediyesi ile buraya gelip çöpleri toplandık. Maske, şişe her türlü atık var" şeklinde konuştu.

Çevremizi temiz tutmamız gerektiğini belirten Nermin Aydoğan, "Kimse çöplerini atmasın herkes yaşadığı çevrenin kıymetini bilsin. Temiz tutmak hepimizin görevi" diye konuştu.