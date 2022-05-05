Mimar Sinan Spor Kompleksinde sona yaklaşılıyor - Son Dakika
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Mimar Sinan Spor Kompleksinde sona yaklaşılıyor

05.05.2022 14:57
Mimar Sinan Spor Kompleksinde sona yaklaşılıyor

Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Spor Salonu'nu, yürüyüş yolları ve spor eğitim merkezleriyle spor kompleksine dönüştürüyor.

Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Spor Salonu'nu, yürüyüş yolları ve spor eğitim merkezleriyle spor kompleksine dönüştürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Belediyesinin Mimar Sinan Spor Tesisinde yaptığı renovasyon çalışmalarında sona gelindi.

Yaz ayında hizmete açılacak spor tesisinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tesisin ek yatırımlarla daha modern ve çok amaçlı bir komplekse dönüştürüleceğini belirtti.

Yürütülen projenin yüzde 90 oranında tamamlandığını kaydeden Yılmaz, "Mimar Sinan Spor Tesisimizi daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştürüyoruz. 9 bin metrekarelik kullanım alanına sahip alanına sahip mevcut tesisimize ilave olarak iki katlı kadın çocuk spor merkezi olacak yeni hizmet binamızda kadınlar için modern spor merkezi, çocuklar için jimnastik, tekvando, karate salonları, soyunma odaları, lavabolar, idari ofisler ve kafeterya yer alacak. Açık yüzme havuzu, yürüyüş yollarıyla Mimar Sinan Spor Kompleksi Yıldırım'a değer katacak." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'da sporu tabana yaymak için gayret gösterdiklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık. Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksini ve Ulus Kadın Spor Merkezini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Fidyekızık Spor Tesisini 2 milyonluk bir yatırımla hemşehrilerimiz için yeniledik. Vakıf ve Mimar Sinan mahallemize yerleştirdiğimiz portatif havuzlardan binlerce çocuğumuz faydalandı. Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yerini mahalleli kadınlarımız için spor merkezi yapıyoruz. 2022 yılında da birçok spor tesisini ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisimizde renovasyon çalışmalarımız devam ediyor. Orayı da modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmaların sürdüğü Sıracevizler Pazar Alanına ilave edeceğimiz yeni katta da kadın, çocuk ve gençlerimiz için spor salonu hizmetimiz olacak. Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt Spor Sahasını da yine görev sürecimizde ilçemize kazandırdık. İnşallah yakın zamanda Samanlı, Bağlaraltı ve İsabey mahallelerimize de birer spor sahası kazandıracağız. Bizler sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz. Öte yandan sporda ülkemizi gururlandıran nesiller yetişsin diye tüm hızla çalışıyoruz. Spor kenti Yıldırım hedefine adım adım hep birlikte ilerleyeceğiz."

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Kaynak: AA

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