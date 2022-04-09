Mimar Sinan Türbesi'nde anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Mimar Sinan Türbesi'nde anma etkinliği düzenlendi

09.04.2022 16:57
Mimar Sinan Türbesi'nde anma etkinliği düzenlendi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü kapsamında anma programı düzenledi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü kapsamında anma programı düzenledi.

Mimar Sinan'ın türbesindeki etkinlikte konuşan MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, İstanbul denildiğinde bugün akla gelen görüntünün Mimar Sinan'ın bıraktığı silüet olduğunu ve bu mirasın borcu olarak Mimar Sinan çalışmalarını artırmak istediklerini söyledi.

Elçi, MSGSÜ olarak bütün bölümlerde okuyan öğrenciler için ortak bir Mimar Sinan dersi başlattıklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dersleri gezilerle destekleyerek yerinde algılanması üzerine bir çalışma yürüteceğiz. Mimar Sinan Uygulama ve Araştırma Merkezi'mizin de Mimar Sinan için yeterince çalışmadığı kanaatinde olduğumuz için bundan sonra Mimar Sinan'a daha çok yönelmelerini istiyoruz. Bununla ilgili bir web sitesi kurduk, buraya ülkemizde ve dünyada Sinan üzerine yapılmış her türlü bilgi ve belgeye ulaşılabilecek güvenilir bir veri kaynağı oluşturacağız. Mimar Sinan gibi büyük düşünürler etrafından zamanla yanlış anlatıların geliştiği malumdur, biraz da oradaki bilgi kirliliğinin doğrulama merkezi olarak görüyoruz burayı ve bu merkezi bir araştırma enstitüsüne dönüştürme düşüncesindeyiz."

"Mimar Sinan'ın eserlerini anlamaya ömür yetmez"

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşin Sev de Mimar Sinan'ın bir asra yakın ömründe 400'den fazla eser ortaya koyduğunu aktararak, "Bunlardan yarısından fazlası hala kullanılıyor, benim şahsen ömrüm bu kadar çok eseri incelemeye, anlamaya yetmez. Belki de mimarlık eğitiminde her şeyi bırakıp Mimar Sinan'ı öğretebiliriz." ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şükrü Sönmezer ise doktora yıllarında Prof. Dr. Semra Ögel'in teşvikleriyle Mimar Sinan çalışmaya başladığına değinerek, şunları kaydetti:

"O zamanda beri Mimar Sinan çalışıyorum fakat ne kadar yalın, sade bir dille Sinan lügatını okumaya çalışsam da kendimi bir süre sonra son derece derin ve edebi bir metni okurken buluyorum."

Konuşmaların ardından Süleymaniye Rabi Medrese'nin konferans salonunda "İmparatorluğun Başmimarı Sinan ve Eserleri" kitabının tanıtımı yapıldı.

Tanıtımın ardından ise Prof. Dr. Handan İnci Elçi moderatörlüğünde kitabın yazarı Prof. Dr. Zeki Sönmez ile söyleşi gerçekleştirildi.

Mimar Sinan Türbesi'nde anma etkinliği düzenlendi
Mimar Sinan Türbesi'nde anma etkinliği düzenlendi
Mimar Sinan Türbesi'nde anma etkinliği düzenlendi
Mimar Sinan Türbesi'nde anma etkinliği düzenlendi

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Kaynak: AA

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