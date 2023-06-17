Mimar Sinan Üniversite'sinde güvenlik görevlisinden LGBT topluluğuna sert müdahale: Hayırdır oğlum, sen hayırdır? - Son Dakika
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Mimar Sinan Üniversite'sinde güvenlik görevlisinden LGBT topluluğuna sert müdahale: Hayırdır oğlum, sen hayırdır?

17.06.2023 12:23

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gösteri yapan LGBT grubu ile güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. O anlar kameralara yansırken, bir güvenlik görevlisi "Hayırdır oğlum? Sen hayırdır lan?" tepkisi verdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Onur Haftası nedeniyle bir LGBT grubu, izinsiz şekilde basın açıklaması yapmak istedi.

"HAYIRDIR OĞLUM"

Gruba güvenlik görevleri müdahale etmek istedi. O anlarda yaşanan gerginlik kameralara yansırken, ilginç anlar da yaşandı. Bir güvenlik görevlisi ile LGBT'li arasında "Hayırdır oğlum? Sen hayırdır lan?" atışması sosyal medyada gündem oldu.

Mimar Sinan Üniversite'sinde güvenlik görevlisinden LGBT grubuna müdahale: Hayırdır oğlum, sen hayırdır?

İZİNSİZ GÖSTERİLER YASAKLANMIŞTI

İstanbul Valisi Gül, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir" ifadelerini kullanmıştı. Gül, "İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Mimar Sinan Üniversite'sinde güvenlik görevlisinden LGBT grubuna müdahale: Hayırdır oğlum, sen hayırdır?
YORUMLAR (1)
  • Ömer : İyice kudurdular bunlara asla izin verilmemeli topluk lezbiyenlik gaylik yapacaksan git evinde ne halt yiyorsan ye. Onlara destek verenlerin de Allah belasını versin . İnsan bir erkek ve bir kadından ibarettir Cevap Yaz 171 18 Yayından Kaldır
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LGBT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mimar Sinan Üniversite'sinde güvenlik görevlisinden LGBT topluluğuna sert müdahale: Hayırdır oğlum, sen hayırdır? - Son Dakika


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