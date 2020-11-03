Mimar Sinan Üniversitesi'nden 5 tarihi eser çalan güvenlik görevlileri yakalandı - Son Dakika

Mimar Sinan Üniversitesi'nden 5 tarihi eser çalan güvenlik görevlileri yakalandı

03.11.2020 12:16

Mimar Sinan Üniversitesi'nden 5 tarihi eser çalan güvenlik görevlileri yakalandı Güvenlik görevlilerinin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin mührünü taşıyan manevi mirasları 27 bin liraya sattıkları iddia edildi Eserlerin üniversiteye ait olduğunu fark eden koleksiyoner, önce 27 bin liraya satın...

Mimar Sinan Üniversitesi'nden 5 tarihi eser çalan güvenlik görevlileri yakalandı

Güvenlik görevlilerinin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin mührünü taşıyan manevi mirasları 27 bin liraya sattıkları iddia edildi

Eserlerin üniversiteye ait olduğunu fark eden koleksiyoner, önce 27 bin liraya satın aldığı parçaları geri verdi, ardından da durumu üniversite yönetimine bildirdi

İSTANBUL - Mimar Sinan Üniversitesi'nde Resim ve Heykel Müzesi'nde kayıtlı tarihi ve sanatsal değeri bulunan 5 eserlerin çalındığı ortaya çıktı. Üniversitede görevli 2 güvenlikçinin, tarihi eser hırsızlığı yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alındığı belirtilirken, şüphelilerin 5 eseri bir koleksiyonere 27 bin liraya sattıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser ve manevi miras kaçakçılığı ile ilgili yeni bir ihbar aldı.

Yürütülen soruşturma dosyasında yer alan iddiaya göre Muhammet Emrah A. adlı bir koleksiyoner, iki kişiden 'hat levha' olarak nitelendirilen 5 parça tarihi eser için anlaştı. Antikacılık yaptığı öğrenilen A., yanına gelen 2 kişiden 27 bin lira karşılığında "manevi miras" olarak kayıtlarda yer alan 5 "Hat" eseri satın aldı. A., aldığı eserlerin arka yüzlerinde Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin mührü olduğunu fark etti. Eserlerin üniversiteden çalındığını fark eden Muhammet Emrah A., bunun üzerine ilk olarak önce eserleri kendine satan kişilere ulaşarak satın aldığı eserleri iade edip parasını geri almak istedi. Şahıslar, sattıkları eserleri alarak parayı antikacıya iade etti. Koleksiyoner Muhammet Emrah A., daha sonra üniversite yönetimine giderek yaşanan gelişmeleri yetkililere iletti. A., burada başta hat sanatı olmak üzere klasik Türk sanatlarını yakından tanıyan bir yetkiliye yaşananları anlattı.

Üniversite yönetimi bir yandan olayla ilgili çalışma başlatırken, durumu polise bildirdi. Bu sırada fakültede 'güvenlik görevlisi' olarak çalışan ve eserleri çaldıkları ileri sürülen Ömer G. ve Sergen K., durumun üniversite yönetimine aktarıldığını öğrendi. Olayın üzerini örtmek için plan yapan 2 güvenlikçi, Şişli'de sakladıkları eserleri yanlarına alarak üniversiteye döndü. Güvenlik görevlileri,?"Bu eserleri antika pazarında bulduk, bizim okulun olduğunu görünce el koyduk" diyerek manevi eserleri, okul yönetimine teslim etti.

Eserleri çalan güvenlik görevlileri yakalandı ve serbest bırakıldı

Söz konusu eserleri iade ederek kurtulmayı planlayan 2 güvenlikçi, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ekim'de düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Öte yandan geçmiş dönemde Sayıştay raporlarına yansıyan bilgilerde çok sayıda eserin Mimar Sinan Üniversitesi'nden çalındığı ifade edilmişti. Söz konusu rapora göre üniversitenin Resim ve Heykel Müzesi'nde kayıtlı olan, tarihi ve sanatsal değeri bulunan eserlerden 404'ünün kayıp, 42 parça eserin ise sahte olduğu belirtilmişti.

Mimar Sinan Üniversitesi'nden 5 tarihi eser çalan güvenlik görevlileri yakalandı
Mimar Sinan Üniversitesi'nden 5 tarihi eser çalan güvenlik görevlileri yakalandı
Mimar Sinan Üniversitesi'nden 5 tarihi eser çalan güvenlik görevlileri yakalandı
Mimar Sinan Üniversitesi'nden 5 tarihi eser çalan güvenlik görevlileri yakalandı
Mimar Sinan Üniversitesi'nden 5 tarihi eser çalan güvenlik görevlileri yakalandı
Mimar Sinan Üniversitesi'nden 5 tarihi eser çalan güvenlik görevlileri yakalandı
Mimar Sinan Üniversitesi'nden 5 tarihi eser çalan güvenlik görevlileri yakalandı
Mimar Sinan Üniversitesi'nden 5 tarihi eser çalan güvenlik görevlileri yakalandı
Mimar Sinan Üniversitesi'nden 5 tarihi eser çalan güvenlik görevlileri yakalandı
Mimar Sinan Üniversitesi'nden 5 tarihi eser çalan güvenlik görevlileri yakalandı

Mimar Sinan Üniversitesi, Heykel Müzesi, İstanbul, Resim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mimar Sinan Üniversitesi'nden 5 tarihi eser çalan güvenlik görevlileri yakalandı - Son Dakika


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