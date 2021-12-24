Mimar Umut Uzuner ile Söyleşi Yer: Lisans Yerleşkesi Konferans Salonu

Tarih: 29/12/2021

Saat: 13. 00 - 15. 00

Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen Mimar Umut Uzuner ile Söyleşi 29 Aralık 2021 tarihinde saat: 13. 00'de Lisans Yerleşkesi Konferans Salonumuzda yapılacak. Mimar, U Design Kurucusu Umut Uzuner'in konuk olacağı söyleşi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bihter Erdem Okumuş moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Etkinliğe ilgi duyan bütün öğrencilerimiz davetlidir.