Mimar Umut Uzuner ile Söyleşi - Son Dakika
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Mimar Umut Uzuner ile Söyleşi

24.12.2021 18:19

Mimar Umut Uzuner ile Söyleşi Yer: Lisans Yerleşkesi Konferans SalonuTarih: 29/12/2021Saat: 13. 00 - 15. 00Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen Mimar Umut Uzuner ile Söyleşi 29 Aralık 2021 tarihinde saat: 13.

Mimar Umut Uzuner ile Söyleşi Yer: Lisans Yerleşkesi Konferans Salonu

Tarih: 29/12/2021

Saat: 13. 00 - 15. 00

Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen Mimar Umut Uzuner ile Söyleşi 29 Aralık 2021 tarihinde saat: 13. 00'de Lisans Yerleşkesi Konferans Salonumuzda yapılacak. Mimar, U Design Kurucusu Umut Uzuner'in konuk olacağı söyleşi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bihter Erdem Okumuş moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Etkinliğe ilgi duyan bütün öğrencilerimiz davetlidir.

Kaynak: Habermetre
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Aralık, Lisans, Umut, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Mimar Umut Uzuner ile Söyleşi - Son Dakika


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