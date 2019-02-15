Son Dakika Haberleri: Mimardan Şantaj ve Tehditle 15 Bin Lira Alan 4 Şahsa Gözaltı

Mimardan Şantaj ve Tehditle 15 Bin Lira Alan 4 Şahsa Gözaltı

1 saat önce

Samsun'da mimardan tehdit ve şantaj yoluyla 15 bin lira para gasp edilmesi olayıyla ilgili 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mimardan Şantaj ve Tehditle 15 Bin Lira Alan 4 Şahsa Gözaltı, System.String[]
Samsun'da mimardan tehdit ve şantaj yoluyla 15 bin lira para gasp edilmesi olayıyla ilgili 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mimar S.E. ve P.E.'den tehdit ve şantaj yoluyla banka hesaplarına 15 bin lira para yatırtan şüpheliler bu parayı da hesaplarından çekti. Bunun üzerine S.E. ise polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili A.K. ve Y.K. adlı kadınlarla A.A.K. ve S.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 4 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili C.K.'nin firarda olduğu ve polis tarafından arandığı öğrenildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:46 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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