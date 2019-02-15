Mimardan Şantaj ve Tehditle 15 Bin Lira Alan 4 Şahsa Gözaltı

Samsun'da mimardan tehdit ve şantaj yoluyla 15 bin lira para gasp edilmesi olayıyla ilgili 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da mimardan tehdit ve şantaj yoluyla 15 bin lira para gasp edilmesi olayıyla ilgili 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mimar S.E. ve P.E.'den tehdit ve şantaj yoluyla banka hesaplarına 15 bin lira para yatırtan şüpheliler bu parayı da hesaplarından çekti. Bunun üzerine S.E. ise polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili A.K. ve Y.K. adlı kadınlarla A.A.K. ve S.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 4 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili C.K.'nin firarda olduğu ve polis tarafından arandığı öğrenildi. - SAMSUN

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