Mimari dokusunu koruyan Birgi'ye hafta sonunda ziyaretçi ilgisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mimari dokusunu koruyan Birgi'ye hafta sonunda ziyaretçi ilgisi - Son Dakika

Mimari dokusunu koruyan Birgi'ye hafta sonunda ziyaretçi ilgisi

28 dakika önce

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişinde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan İzmir'in tarihi mahallesi Birgi, koruduğu mimari geleneğiyle hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Mimari dokusunu koruyan Birgi'ye hafta sonunda ziyaretçi ilgisi, System.String[]

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişinde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan İzmir'in tarihi mahallesi Birgi, koruduğu mimari geleneğiyle hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Ödemiş ilçesine bağlı mahallede esnaflık yapan Yaşar Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada soğuk havaya rağmen hafta sonu bölgede hareketlilik yaşandığını ifade etti.

Aydınoğulları zamanında oluşan mimari dokusunu koruyan Birgi'nin 2012 yılında UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındığını aktaran Günaydın, "Esnaflar olarak kış bereketi yaşıyoruz." diye konuştu.

İsmail Serin de hafta sonunda araçların park yeri bulmakta zorlandığını aktararak, "Cumartesi ve pazar günü bir hareketlilik yaşadık. Özellikle İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve çeşitli ilçelerden gelen aileler Birgi'ye akın ettiler. Esnaf olarak da bu hareketlilikten memnunuz." dedi.

Ödemiş, İzmir, Birgi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:56 Kaynak: AA
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