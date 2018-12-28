Mimari Şifresi ve Simgeleriyle Dikkati Çeken Cami - Bursa

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Kampüsü'nde 21 Eylül'de hizmete açılan "BTSO Camisi", modern mimarisi, şifreleri, simgeleri ve kültürel esintileriyle dikkati çekiyor.

MİRAÇ KAYA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Kampüsü'nde 21 Eylül'de hizmete açılan "BTSO Camisi", modern mimarisi, şifreleri, simgeleri ve kültürel esintileriyle dikkati çekiyor.



TOBB Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinin uygulama camisi olan ibadethanede, çevredeki vatandaşlar da namazlarını kılıyor.



Namaz kılınan zemin kısmı üst katta oluşturulan cami, Cumhurbaşkanlığı forsunda ve bakanlıkların logolarında da ön plana çıkan 16 Türk devletini simgeleyen mimari tasarımla dikkati çekiyor.



Direk ve kolon kullanılmadan 16 Türk devletini temsilen 16 köşeli olarak tasarlanan caminin aydınlatmasında, Allah'ın 99 ismiyle anlamlandırılan 99 led ampul bulunuyor.



Yine 16 köşeden yapılan kubbesinde hilal şekli ve ortasında Allah lafzı ile "ay yıldız"ın yer aldığı caminin mihrabında İznik çinileri, duvarlarında Nur suresinin 35-39'uncu ayetleri yer alıyor. Duvarlarında ayrıca Allah, Hz. Muhammed ve 4 halifenin isimlerinin yazılı olduğu Selçuklu yıldızları olduğu görülüyor.



Caminin proje sorumlusu ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaatına bir yıl önce başlanan caminin 21 Eylül'de hizmete açıldığını hatırlattı.



Dış cephesi titanyum çinko



Şenocak, özgün mimariye sahip bir eser ortaya çıkardıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Camimiz 1060 metrekare alt tabanı, 480 metrekare bayanlar mahfili ve dış alanıyla beraber yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir yerde bulunuyor. Camimizin dış cephesi titanyum çinko dediğimiz oldukça kullanışlı, geometrik desenlere ve şekillere de uyum sağlayabilecek tarzda bir malzemeyle yapıldı. Titanyum çinko, hem kendini koruyabilen hem de dış cephede hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Bu malzeme ayrıca dış görünüş olarak da caminin görünümüne ayrı bir hava katmış durumda."



Caminin mihrap, kürsü ve minberinin, geometrik desenler taşıdığını ve tek bir yerde toplandığını dile getiren Şenocak, "Geleneksel hat sanatı Kufi yazısıyla İhlas suresinin mihrapta uygulaması yapılmış. Sülüs sanatıyla Nur suresinin 35, 36, 37, 38 ve 39 ayetleriyle de duvar yazıları gerçekleştirilmiş." dedi.



Şenocak, caminin kubbesinin ise bombeli yerine düz olarak iki parçadan tasarlandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Dışardan bakıldığında da kubbenin bir kısmı hilal şeklinde görülüyor. Son zamanlardaki camilerimiz modern yapılar ama bu yapılarımızı kültürel ve tarihsel esintilerle anlamlandırdık. Mihrabımızda ve kuşaklarımızda tarihi çiniler kullanarak, harman ederek caminin manevi ve uhrevi havasını yansıtan bir sanat eseri ortaya çıkardık."



Alparslan Şenocak, caminin yüzde 70'inin çelik konstrüksiyon ile yapıldığını belirtti.



"Çok önemli bir hizmeti yerine getiriyor"



TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Ali Yıldız da uygulama camilerinin öğrenciler için önemini vurguladı.



Yıldız, "Biz de çocuklarımızı bu camilerimizde yetiştiriyoruz, o açıdan çok önemlidir. Camimizin hemen yanında eğitim kampüsümüz var günlük 5 bin kişi giriş çıkış yapıyor. O insanların da gerek cuma namazında gerekse vakit namazlarını kılabilmeleri açısından bu camimiz çok önemli bir hizmeti yerine getirmektedir. Öğrencilerimizi de burada en güzel bir şekilde eğitip toplumun önüne çıkartacağız." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çocuk Programlarında 'Abur Cubur' Reklamına Yasak Getirildi

Sohbet, Arkadaşlık ve Eş Bulma Hatlarının Reklamları Yasaklandı

Son Dakika! Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu

Beşiktaş, Fikret Orman'ın CHP'den Aday Olacağı Yönündeki İddiaları Yalanladı