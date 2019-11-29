Son Dakika Haberleri: Mimari tasarım yarışmasında "Suriyelilerin entegrasyonu" teması ön plana çıktı
Son Dakika Güncel Mimari tasarım yarışmasında 'Suriyelilerin entegrasyonu' teması ön plana çıktı - Son Dakika

Mimari tasarım yarışmasında "Suriyelilerin entegrasyonu" teması ön plana çıktı

7 saat önce

"İnsan için Yapı-Halk için Mimarlık Uluslararası Mimari Tasarım Yarışması'nın, Suriyeli sığınmacıların topluma entegrasyonuna yönelik tema çerçevesinde yapıldığı bildirildi.

Mimari tasarım yarışmasında

"İnsan için Yapı-Halk için Mimarlık Uluslararası Mimari Tasarım Yarışması'nın, Suriyeli sığınmacıların topluma entegrasyonuna yönelik tema çerçevesinde yapıldığı bildirildi.

Yarışmanın ev sahipliğini üstlenen Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyelilerin sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak mimari projeler tasarlandı.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi desteğiyle düzenlenen ve 1 hafta süren etkinlikler çerçevesinde panel, sergi, atölye çalışmaları da yapıldı.

Etkinlik kapsamında Dünya Mimarlık Topluluğu kurucu başkanı Prof. Dr. Suha Özkan, "Mimarlıkta yenilik" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Profesör Juhani Pallasmaa da Yaşar Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda akademisyenler ve mimarlık öğrencileriyle bir araya geldi. Daha sonra "Gökyüzü, Su ve Dağla Yaşamak: Özgürlüğe Uzanan Yol" başlıklı sunumuyla Mimar Sheng-Yuan Huang söz aldı.

Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli sığınmacıların sosyal entegrasyonuna katkıda bulunacak tasarım fikirleri arayan ve profesyonel ile öğrenci olmak üzere iki kategoriden oluşan yarışmanın jürisinde Prof. Juhani Pallasmaa, Prof. Dr. Suha Özkan, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel, Öğretim Üyesi Dr. Chen-Yu Chiu, Doç. Dr. Chun-Hsiung Wang, Ying-Chun Hsieh, Sheng-Yuan Huang, Shuenn-Ren Liou ve Nuno Martins yer aldı.

Yürütücüleri arasında Türkiye'den Chen-Yu Chiu, Portekiz'den Nuno Martins ve Tayvan'dan Chun-Hsiung Wang'ın bulunduğu yarışmanın kolokyumu, İzmir Mimarlık Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kolokyuma, Çin Cumhuriyeti Tayvan Büyükelçisi Taih Siang Cheng ve Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da katıldı.

Tayvan hükümeti tarafından finanse edilen yarışmada profesyonel kategoride sadece mansiyon ödüllerine yer verildi.

Öğrenci kategorisinde ise Boğaziçi Üniversitesi'nden Elif Arpa'nın "Suriyeli Mülteciler için Geçici Barınma Yerleşimi" başlıklı projesi ise birincilik ödülüne layık görüldü.

Reyhanlı, Hatay, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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