MİMARİ VE ŞEHİRCİLİK PLATFORMU ÜYELERİNDEN KESİLEN ÇINAR AĞAÇLARI İÇİN PROTESTO - Son Dakika
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MİMARİ VE ŞEHİRCİLİK PLATFORMU ÜYELERİNDEN KESİLEN ÇINAR AĞAÇLARI İÇİN PROTESTO

26.03.2022 13:55

MİMARİ ve Şehircilik Platformu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde çınar ağaçlarını kesmesine tepki gösterdi.

MİMARİ ve Şehircilik Platformu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde çınar ağaçlarını kesmesine tepki gösterdi. Ağaçların kesildiği caddede yapılan açıklamada, 'Hastalıkla mücadele etmek yerine neden bu ağaçları kestiniz' Kesilen ağaçların yerine reklam panoları mı kuracaksınız? Tüm süreçleri es geçerek İstanbul'umuzun tarihine şahitlik eden bu çınar ağaçlarını neden katlettiniz" ifadeleri kullanıldı.

Mimari ve Şehircilik Platformu üyeleri, geçtiğimiz haftalarda İBB tarafından Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarının hastalıklı olduğu gerekçesiyle kesilmesine tepki göstermek amacıyla bir araya geldi. Platform üyeleri tarafından dövizler açılarak basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının ardından platform üyeleri, cadde üzerindeki diğer çınar ağaçlarının başında döviz açarak nöbet tuttu.

Platform adına basın açıklamasını yapan Mimar Songül Turhan, 'İstanbul'un canlı şahitleri olan asırlık çınar ağaçları için önleyici tedbirler almak yerine onları katlederek bir mirası ve doğal güzelliği de yok ediyorlar. Şimdi sizlerin huzurunda İBB yetkililerine sormak istiyoruz. Hastalıkla mücadele etmek yerine neden bu ağaçları kestiniz' Kesilen ağaçların yerine reklam panoları mı kuracaksınız? Tüm süreçleri es geçerek İstanbul'umuzun tarihine şahitlik eden bu çınar ağaçlarını neden katlettiniz? İstanbul'a güzellik katan, bizlerin nefes aldığı bu tarihi caddedeki ağaçlardan rahatsız mı oldunuz? Dün Adalar'daki masum can dostlarımızı ölüme terk ettiniz, bugün İstanbul'un bir nevi yaşayan sembolleri olan yüzlerce yıllık çınar ağaçlarını katlettiniz" dedi.

"Peki, sırada ne var" diyen Turhan, "İlçemizdeki tarihi çınar ağaçları için hiçbir ön çalışma yapmadan yaptığınız bu katliamı doğru bulmuyoruz. Çevre, ağaç ve hayvanlara yönelik iki yüzlü politikalarınızı şiddetle kınıyoruz. İstanbul'un tarihi, kültürel ve yaşayan doğal mirasını sizin beceriksiz, ikiyüzlü siyasetinize terk etmeyeceğiz. Her sene bir çevre ve doğa felaketini bizlere yaşatan İBB yönetiminin bir sonraki felaketinin ne olacağını maalesef üzülerek ve korkarak takip etmek durumunda kalıyoruz. Bundan sonra Bu şehrin Mimar, Çevre Mühendisi, Peyzaj Mimarı ve Orman Mühendisi gençleri olarak sesimizi en gür şekilde çıkaracak ve bu şehre yaşattıkları her katliamda karşılarına dikileceğiz" diye konuştu.

MİMARİ VE ŞEHİRCİLİK PLATFORMU ÜYELERİNDEN KESİLEN ÇINAR AĞAÇLARI İÇİN PROTESTO
MİMARİ VE ŞEHİRCİLİK PLATFORMU ÜYELERİNDEN KESİLEN ÇINAR AĞAÇLARI İÇİN PROTESTO
MİMARİ VE ŞEHİRCİLİK PLATFORMU ÜYELERİNDEN KESİLEN ÇINAR AĞAÇLARI İÇİN PROTESTO

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Kaynak: DHA

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